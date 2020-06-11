嘉義縣唯一黑水虻養殖清潔隊 廚餘處理新選擇

嘉義縣梅山鄉清潔隊今年初嘗試以養殖黑水虻，解決因非洲豬瘟無處可去的大量廚餘，雖每日可消化量不多，但成效不錯。嘉義縣環保局副局長楊啟明表示，各清潔隊回收的廚餘目前的處理方式有堆肥、焚化爐，及供給合法養豬場等，因黑水虻養殖需人力維護，是否推廣至全縣，還須看各公所意願。

梅山清潔隊長邱全福表示，清潔隊目前處理廚餘的方式有3種，第一種將生、熟廚餘瀝除水分後混合堆置發酵，最後製成肥料，第二種將生廚餘如水果皮、葉菜類等加上以破碎機處理高強度纖維的檳榔梗，混和菌種製成有機土壤改良劑。

第三種即是運用黑水虻處理已煮過的熟廚餘，如飯菜、肉類等，根據數據顯示，梅山鄉民每月約產生15公噸廚餘，黑水虻一個月則約可處理1.5公噸的熟廚餘，黑水虻的蛹還可製成飼料或肥料，非常環保且方便。