警察節前嘉義縣警方連破大案 翁章梁：警察很認真！

6月15日警察節，嘉義縣警察局下午在大禮堂提前舉行慶祝大會，過節前，警方連破義竹鄉安毒工廠、大林鎮郵局搶案、11萬包毒咖啡包案，接二連三破大案，維護治安，縣長翁章梁到場祝賀頒獎，誇讚嘉義縣警察很認真。

慶祝大會由局長廖宗山主持，邀請各級民意代表、地方代表參加，表揚模範警察中埔分局番路分駐所所長呂俊生、偵防電信網路詐欺犯罪及精進緝毒績優單位、績優警友、義警、守望相助隊、山地義警、民防、義交及輔導志工，共計39人。

翁章梁說，警察節向警察同仁鼓舞士氣，另透過頒獎，包括模範警察、協勤民力等，感謝所有人的辛勞，近期轄內刑案以最快速度破案，在警方努力下百分百偵破。