嘉義野外獨角仙遭濫抓 專家：喜歡去甲蟲店買

目前是獨角仙的繁殖季節，嘉義以往種植光臘樹的地區，很容易觀察到獨角仙，但近年因民眾捕捉，獨角仙數量大減。昆蟲專家表示，喜歡請到甲蟲店買，捉野外獨角仙會影響繁衍。

嘉義丘陵地因種植很多的本土樹種光臘樹，包括大林慈濟醫院四周空地、嘉義植物園等地，往年逢5至8月的獨角仙繁殖季節，就吸引很多獨角仙飛到光臘樹上啃樹皮、求偶、交配。

大林慈濟醫院志工表示，以前在醫院停車場及資源回收場的光臘樹上，獨角仙是成群結隊，地上也一堆，但近幾年的夏天，有一些人持續來這裡捉獨角仙，造成今年幾乎看不到牠的身影。

一名退休老師也說，嘉義植物園有兩棵光臘樹，原本每到夏季就爬滿獨角仙、鍬形蟲等甲蟲，後來有些慈祥的阿公一大早就拿著塑膠袋，抓蟲回去逗金孫，導致這兩年的甲蟲已經絕跡了。

嘉義大學農學院植物醫學系助理教授林明瑩表示，目前看到的獨角仙成蟲，就是獨角仙生命的最後階段，主要的目的是找尋配偶，交尾產卵，捉牠會影響繁衍，數目就會減少。

林明瑩表示，獨角仙是一年生，卵、幼蟲和蛹三個階段都在土裡度過，破蛹而出爬到地面的獨角仙成蟲，壽命約1個月，公的有一大一小兩支角，母的則沒有。

從事生態解說的鄭勝仲也表示，獨角仙成蟲階段的重要任務，就是繁衍下一代，把牠捉回家，數量會愈來愈少；民眾喜歡獨角仙可以到甲蟲店購買幼蟲飼養，不要捉野生的。

林明瑩說，獨角仙的外型漂亮，很多人都當成寵物來養，但到甲蟲店購買幼蟲飼養，觀察牠演化的過程是不錯方式。另外，現在有很多社區打造獨角仙的棲息環境，民眾也可到這些社區看獨角仙，但不建議捉野生的。

獨角仙以樹汁和腐果為食物，光臘樹的樹液是獨角仙喜愛的食物，樹幹上若有一條條直線痕跡，就是牠們的傑作。