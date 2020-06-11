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嘉義市南興國中、蘭潭國小選出新校長 8月1日上任
嘉義市今日辦理109學年度公立國民中小學第二次校長遴選委員會議，由市長黃敏惠主持，經過近5個小時遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，候用校長暨港坪國小總務主任邱榮輝，獲遴選為蘭潭國小校長；候用校長暨嘉義國中學務主任柯博議，獲遴選為南興國中校長，8月1日起就職生效。
黃敏惠表示，市政推動最重要的工作就是教育，教育是一艘帶領孩子航向夢想的船，校長就是總舵手，校長領導影響學校的發展，所以她並每次都親自主持校長遴選委員會。委員組成除市府代表，另有學者專家、家長會、校長及教師等代表，堅持透過嚴謹、公平、公正的遴選制度選出好校長。
邱榮輝指出，教育理念是以至聖先師孔子的有教無類、因材施教以及福祿貝爾的「教育無他，唯愛與榜樣」為主。希望在蘭潭國小的基礎能力底下擦亮學校特色品牌，包含天文教育、生態教育環境，再加上科技和國際教育，帶領蘭潭國小邁向國際。
柯博議說明治學理念，強調學生學習重心就是校務發展重心，要落實教育五心政策，把南興國中每個孩子帶上來，是他不變的目標及責任，要啟發學生學習興趣、培養思考能力，行銷南興國中教育特色。
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