雲林議員要求縣府徹查麥寮綠能專區 張麗善：民意優先

雲林縣麥寮鄉中興村民質疑麥寮鄉公所未與居民溝通，就自行畫定該村為綠能專區，且光電業者未告知，就已動工架設太陽能光電板，8日近百村民聚集太陽能專區抗議。雲林縣府農業處當天已要求業者立即停工，今天上午議會總質詢，縣議員林深、林建鴻針對該案質詢農業處，除質疑縣府明知該專區與設置綠能的條件不符，竟還發許可證，要求農業處提出相關資料及具體說明。農業處長魏勝德回應，在法律許可下會盡快提供資料。

林建鴻指出，該專區被公所列為「地層下陷不利耕作區」，有4處土地，占地約180公頃，但鄰近仍有許多養殖戶及住戶，完全與設置綠能專區的條件不符，尤其第20區附近都是住宅及工廠，他實地現勘發現，當地幾乎已沒位置可設置專區，對於此案通過許可，感到相當詫異。

林深表示，麥寮公所2017年提報中興村海珍北路畫設綠能專區，當時縣府是前縣長李進勇主政。且依農委會明文規定，業者本就該與地方召開公聽會，但300公尺內就有住戶，他質疑公所出示的同意書及切結書涉及偽造，縣府既然有去會勘並作紀錄，為何還通過許可？要求農業處調查清楚。

林建鴻表示，麥寮鄉民代表會11位代表皆已聯署，要求公所公告該案流程及相關文件，並具體說明，且也將相關事證提供給檢調，目前檢調已介入調查。他要求農業處發文，在未取得居民同意書及切結書之前，都不得施工。

農業處長魏勝德回應，在符合法律規定下，會盡快提供相關資料。

縣長張麗善在議會公開表示，雲林縣綠能政策指導有「三不三要」原則，要以不影響農漁業發展，不影響觀光產業及環境發展，不違反國土計畫相關目標及規範；要產業發展及地盡其利，要尊重民意及保護縣民，要充分就業及繁榮地方。