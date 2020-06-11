防疫鬆綁不鬆懈 嘉義市公告逐步解封7原則 安心拚經濟

嘉義市政府今天表示，國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，6月7日起擴大鬆綁日常生活防疫規範，因嘉義市是全台灣人口密度第二高的城市，需要更小心、有步驟解封，以人民健康為第一優先並振興經濟。

嘉義市長黃敏惠呼籲並強調「鬆綁不鬆懈」，個人健康管理要持續，保持勤洗手、做好社交距離、人多戴口罩的準則，才能讓社區更安全、人民更健康，更有活力拚經濟。

為守護市民健康，嘉義市政府公布解封重點要項，請市民朋友繼續支持配合。

1. 市府各局處辦公單位維持體溫量測、手部清潔消毒、實名（聯）制。

2. 進入市府機關與學校仍需帶口罩，但入內後若可維持1.5公尺社交距離，不強制配戴；若無法維持社交距離，或有呼吸道症狀就應戴上口罩。

3. 場館不限制人數。

4. 開放學校外借室內場館。

5. 花甲食堂全面恢復供餐。

6. 八大行業若符合4大要點可提出申請，聯合稽查通過後可復業。