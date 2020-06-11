疫情解封因應暑假國旅 「童趣西拉雅」小鐵人開始報名
西拉雅國家風景區管理處將在9月27日西拉雅官田遊客中心辦理「童趣西拉雅」小鐵人親子活動，邀請2至6歲對騎乘滑步車以及健走有興趣的親子家庭組隊報名參加，即日起至8月20日在伊貝特報名網線上報名，除了報名禮外，完成參賽還可獲得完成獎勵，報名隊伍限200組，額滿為止。
西拉雅國家風景區管理處表示，防疫期間無法從事戶外活動以及避免人群接觸，小朋友在家悶壞了，中央流行疫情指揮中心防疫政策鬆綁後，因應國內觀光旅遊人潮需求增加，「童趣西拉雅」主打親子家庭，西拉雅管理處西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原腹地、全新的建物與完善的空間設計，不論是小家庭、大家庭或是三代同堂皆適宜前來參與。
「童趣西拉雅」包含兒童兩鐵趣味賽與草原舞台活動結合而成，凡報名參加的隊伍每組可在活動當日報到處租借遮陽帳1頂，免費領取園遊券2張（每張面額50元），完成賽事的小鐵人還可兌換完成禮，有紀念T-shirt、涼感巾、獎牌以及誠品圖書禮券100元等豐富獎項。除了兒童兩鐵趣味賽外，草原周邊將開放一般民眾免費入園，現場有小丑氣球秀、泡泡秀表演、兒童劇團演出、手作DIY體驗等多項親子互動活動，歡迎民眾踴躍報名參加。
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