烏山頭水庫親水公園7月開放 搶振興券商機200元兩人遊

台南市烏山頭水庫風景區內的親水公園，向來是夏天最受親子同樂的戲水區，往年都在4月初開放，今年受到新冠肺炎疫情影響關閉至今，如今疫情趨緩，烏山頭風景區管理處預計7月1日開放親水公園，目前工作人員已開始進行親水公園的環境整理，準備迎接夏季遊客的來臨，一掃被發布細胞簡訊後被打扒的觀光。

烏山頭水庫風景區管理處表示，配合政府振興券的發放，也計畫從7月15日開始，祭出相關優惠措施，因水庫風景區的門票，在親水公園開放後恢復全票200元，台南市民120元，65歲以上老人60元，但配合振興券，將推出兩人同遊，一人免費，只要一張200元的振興券，就可兩人暢遊水庫及親水公園戲水，相當於門票減半。