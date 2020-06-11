水上鄉文小二用地廢止徵收爭議 議員批縣府地方雙輸

嘉義縣水上鄉「文小二」學校用地，32年前縣府徵收，去年縣府評估無設校需求，廢止徵收，原地主繳回1億2千萬元徵收補償金，縣府還地於民，預定地是空品區，引爆爭議；議員林緗亭上午質詢，批縣長翁章梁未與地方溝通，決策違反民意失當，造成縣府與地方雙輸。

位於縣道168線與台1線交叉口附近的文小二用地，由環保局設立空品區，種900多棵樹，長年未設校，經內政部決議「准予廢止徵收」，由地主繳回徵收補償金，還地於民，居民向林緗亭反映，樹木生長15年，得來不易，要求保留。

林緗亭說，鄉治都市計畫區無公園用地，縣府徵收公設地文小二，卻還地於地主，鄉民習慣在此運動休閒，又是空品區，縣長決策，引發外界誤解官商勾結，與財團掛勾，傳言沸沸揚揚，她要求保留空品區樹林，通盤檢討都市計畫，規畫公園。

她建議縣府可與地主協商，待都市計畫通盤檢討規畫確定再移除，或盡量將公共設施保留地規畫種樹木處，提早將規畫方案及未來開發方式公開說明，與地方溝通，讓地方認同後，送都委會審議確認。