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影／搶先曝光！斗家畢業生自創畢業歌還拍MV

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
就讀雲林斗六家商廣告設計科的藍亞筑，對影像敏銳度高，因此以電影式的概念為畢業歌填詞，使每一句詞具有畫面感，讓唱者、聽者彷彿身歷其境。記者陳苡葳／攝影
就讀雲林斗六家商廣告設計科的藍亞筑，對影像敏銳度高，因此以電影式的概念為畢業歌填詞，使每一句詞具有畫面感，讓唱者、聽者彷彿身歷其境。記者陳苡葳／攝影

「回憶起那匆匆溜走的三年，春夏秋冬轉眼不過瞬間，翠綠色的燈光浮現在眼前，邊際的浪聲送別今日昨天...」雲林斗六家商應屆畢業生林奕廷、藍亞筑，因為想為高中生涯留下特別回憶，兩人決定合作寫歌，首度嘗試正規的錄音配唱，製作今年的畢業歌《前行》，該曲由透過海選脫穎而出的主唱張馨方領唱，甜美柔和的聲線，毫無違和的唱出畢業生心情。原定6月15日發表的歌曲，今天搶先曝光歌詞版MV。

林奕廷、藍亞筑兩人，過去曾一起合作戲劇，一年前在談天之餘，兩人又想為高中生涯留下不一樣的回憶，討論之後決定合寫一首畢業歌，記錄高中3年的心路歷程。

負責作曲、編曲的林奕廷說，這是他首次擔任正規的幕後作曲，自一年前開始寫曲，再由搭檔藍亞筑填詞，並舉辦海選尋找主唱與和聲，配唱後再進行後期的編曲混音，最後耗時一天時間，拍攝歌詞版MV。

「想把這件事情做好，完整記錄大家最青春的高中生活」林奕廷說，就讀資料處理科的他，因為對音樂很有興趣，剛好又有機會能利用學校新建製的錄音室，錄製畢業歌，讓他能把最想呈現的畢業心情，傳達給大家。

就讀廣告設計科的藍亞筑，對影像的敏銳度相當高，因此是以電影式的概念填詞，使每一句詞都具有意境及畫面感，讓唱者、聽者彷彿身歷其境。

實驗研究組長王嘉偉指出，廣設科去年花費50萬元，將舊暗房改建成錄音室，更投入30萬元添購相關設備，下周攝影教室將進行翻修，下學期預定更新錄音設備，包括吸音板、錄音桌、攝錄影器材等，讓學生有更理想的空間創作。

校長許永昌表示，此曲將在畢業典禮發表，讓大家見證學生多元的表現。而畢典當天為配合防疫新生活運動，目前規畫以應屆畢業生在活動中心為主，高二生在教室觀賞實況轉播，畢業生家長採實名制入場。由於防疫措施逐步解封，校方不排除開放二年級入場共襄盛舉。

雲林斗六家商學生林奕廷（右1）、藍亞筑（左1）過去曾合作戲劇。一年前決定再合作寫畢業歌《前行》，由聲線甜美柔和的張馨方（中）主唱。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六家商學生林奕廷（右1）、藍亞筑（左1）過去曾合作戲劇。一年前決定再合作寫畢業歌《前行》，由聲線甜美柔和的張馨方（中）主唱。記者陳苡葳／攝影

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