國中生偷用夾娃娃機夾到自慰器 議員要嘉義縣府訂規範

娃娃機氾濫，嘉義縣議員黃嫈珺上午質詢，出示自己在選區朴子市學校及寺廟周邊，拍攝夾娃娃機被情趣用品攻陷多張照片，她說，接獲家長陳情，讀國中孩子偷偷使用夾獲的自慰器，且同學間相互借用，防疫期身心安全讓家長憂心，要求縣府比照他縣市訂自治條例規範。

縣長翁章梁感到訝異，當場指示經發處長江振瑋及警察局長廖宗山，夾娃娃機在合理合法範圍使用，禁止非法使用。江振瑋說，全縣106間共2000多台娃娃機，機台用品依相關法規規範；廖宗山說，情色情趣用品，依兒少法、刑法、社維法處理，情趣用品夾娃娃機店，禁止兒少進入。

黃嫈珺質詢說，她身為媽媽，接獲家長投訴娃娃機台內擺設露骨、18禁情趣用品、自慰器等產品，她親自到朴子市學校及寺廟周邊訪查結果，讓她吃驚，有家長反應，國高中孩子相互借用自慰器，對孩子身心影響大。

她要求縣府訂自治條例規範，有自治條例的縣市包括桃園、台北、高雄、新北、台中等，希望嘉縣能夠在年底制定規範業者，先規勸機台業者下架，避免學童有錯誤觀念行為，她已要求朴子警分局勸導機台業者下架情趣用品。