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影／參賽者破500歲 華山邀人瑞辦「特高齡」龍舟賽
端午節即將到來，華山基金會邀請5位人瑞舉辦「特高齡盃龍舟賽」，有別於在河道上競速，裁判紅旗一揮，人瑞們用手拉繩子讓紙龍舟移動，體驗奪標搶旗的競速感，人瑞也開心表示「好玩！」
國內疫情趨緩，防疫政策陸續解封，華山基金會今早在人瑞天使站，邀請人瑞長者在龍舟上「畫龍點睛」，還舉行龍舟競賽，現場也用中藥材製作粽型手工香包，鼓勵長輩多出門與人互動交流，建立社區關懷。
據內政部今年4月統計，全台共有3962位百歲人瑞，華山目前服務397位。華山基金會社工部副主任潘雯琦表示，1999年起在全台推動「失能、失智、失依」三失老人關懷，3年前展開人瑞服務，有些長輩是獨居，也有些與家屬同住，透過節日活動，鼓勵人瑞走出家門。
潘雯琦說，人瑞服務不容易，有時也須借助家屬、鄰里支援，他提到，有些長輩行動不便，光下個樓梯，就要花費他大半元氣，而基金會提供到宅訪視，也會舉辦慶生會，鼓勵長者參與活動，延緩衰老。
只要華山有辦活動，101歲人瑞的何俊幾乎「全勤」。何俊早年隨軍隊來台灣，退伍後從事礦工與水泥業，一直到80歲才退休，退休後享受田園生活，有時基金會社工到宅關懷，還要去田裡才能找到他。
何俊受訪時，笑談養生之道，他說每天吃飽就好，以前都吃兩碗飯，現在只吃一碗，外加多運動、散步，平常也會下田種菜，前陣子還在種冬筍，只不過最近蟲害嚴重，沒什麼在種了。
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