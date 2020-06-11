大林慈濟多媒體設計師發揮所長 3D列印衛教輔具省成本

嘉義縣大林慈濟醫院教學部教學研發組多媒體設計師賴嘉民從小喜歡模型、畫畫，一次因緣際會下，運用電腦繪圖融入3D模型，製作醫療上使用的衛教輔具，方便醫師授課使用，材質不易壞的特性也節省許多成本，預計將繼續開發人臉其他器官，提供醫護與病人衛教使用。

賴嘉民表示，小時候喜歡機器人、玩具模型等，但因價格不斐，只能將這些實體物用紙筆畫成平面圖收藏，高中時開始學3D軟體，熟能生巧就將自己的作品以數位媒體形式呈現，至大林濟醫院工作時，因教學研發需要，嘗試將物品從2D照片轉換成3D模型。

賴嘉民說，3D列印在製作時，需透過反向程式設計，加上在實體物尺寸沒確定前，得用手工測量，後續再重新畫3D圖，經多次確認，最後印出來的模型才能與實際大小一致，尺寸若不對就無法組裝。

記得第一次做的「吐氣末二氧化碳偵測器」原型是醫師用來偵測病人呼吸的，市售價8萬多元，醫師訓練醫學生為病患插管時，經常不小心摔壞，經過多次討論，透過3D列印出同樣大小的模型，不僅材質不易損壞，材料也僅花了400元。

後續藥學部也提出，希望賴嘉民可嘗試從鼻子結構、外觀設計模型，並以最節省成本和降低複雜度為主要考量，做出可教導病人操作衛教鼻噴劑的假鼻子，藥師使用後評價良好，賴嘉民期望，未來能創新研發更多其他器官，幫助醫院解決問題，將所學發揮最大價值。