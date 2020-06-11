影／來看1000隻獨角仙 嘉義市頂庄社區復育十年有成

獨角仙季節到了！嘉義市長黃敏惠昨晚在頂庄里長莊天基、東區區長田文珍及育人國小校長吳育楷等人陪同下，與育人國小附設幼兒園小朋友和家長們，參加頂庄社區夜訪獨角仙活動，觀察獨角仙生態；莊天基指出，復育獨角仙10年，至今已有千隻獨角仙，本周是最佳觀賞期。

黃敏惠說，獨角仙復育成功，代表這裡的環境生態是最天然、受獨角仙肯定、願意棲息、居住，大家才有獨角仙可以看，觀察獨角仙不只是生態環境教育，也可訓練孩子細膩度與觀察力，感謝莊天基及社區志工長期對於保護環境的付出。

黃敏惠也提醒現場小朋友，現在是獨角仙交配季節，愛它就不要打擾它，不要把它帶回家，以後才能再看到獨角仙蹤跡。

「看這麼多獨角仙真的不容易！」莊天基表示，頂庄社區腳踏車道原是台糖舊鐵道，10多年前帶領社區團隊，透過時任立委的黃敏惠支持、爭取經費，修建成自行車道，黃敏惠任市長後更支持他，他先帶著社區志工保育水源和環境，種植光臘樹，進而復育獨角仙，7年前復育有成果，至今已有1000隻獨角仙棲息。