南鐵住戶首波強制拆除 黃偉哲：盼為多數人的福祉努力

台南市鐵路地下化工程今天上午執行首波強制拆除，目標物為東區前鋒路1號的張家民宅，反南鐵東移自救會長陳致曉痛批「民進黨治下的人權是否比國民黨治下的苗栗大埔人權低賤」，對此，台南市長黃偉哲上午表示，希望大家放下彼此尖銳的態度，為絕大多數人的福祉而努力。

黃偉哲今受訪時表示，對於陳致曉的言論他不知道該如何回，因為陳自己本身參選過立委，訴求單一，民眾最後也用選票來做評判；另一部分，可看到高達8成以上的民調是支持鐵路地下化的，市府對於拆遷戶的照顧則是有增無減，優於其他工程及其他縣市的照顧，在法律訴訟、監察院檢舉上都證明市府是對的，希望大家放下彼此尖銳態度，為絕大多數人的福祉而努力。

黃偉哲指，鐵路地下化或立體化，六都中只有台南還沒做好，台北市在35年前就已經完成鐵路地下化，但台南現在才開始動工，連人家車尾燈都看不到，從建設性、民眾福祉、受影響的住戶補償程度，市府都已盡力做到，希望陳老師能諒解。