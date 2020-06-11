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影／南鐵東移強拆前鋒路民宅 居民擁抱哭嘆正義何在？

聯合報 / 記者鄭惠仁黃宣翰／台南即時報導
台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅。記者鄭惠仁／攝影
台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅。記者鄭惠仁／攝影

台南市鐵路地下化工程今天上午強制拆除前鋒路1號民宅，張姓屋主趕到時房子已經被拆，覺得無奈又傷心；屋主表示，司法都還沒定讞就拆，令人難以忍受，質疑是專制。有其他尚未被拆的住戶大罵強盜行為。對被拆遷戶的批評，現場鐵道局人員不願回應。

位在台南市前鋒路新樓醫院對面的1號民宅為鐵路東移受拆戶，但反對拆遷，鐵道局原規畫在去年5月拆，但因抗議未拆，今年3月第2次執行拆除，卻因屋主打行政訴訟，又拆不成，4月間一審判決，雖然屋主敗訴，但提上訴。鐵道局今天拂曉出擊，早上約6點20分拆除。

女屋主表示，知道鐵道局今天早上要拆除他們的房子，但並沒說時間，他們認為應是7點左右，因此決定7點開記者會，沒想到來到現場，房子已經被拆。女屋主說，這樣的執行方式，台南比苗栗大埔還不如，訴訟還沒定讞就拆屋，不知是民主倒退還是專制？

張姓屋主表示無奈，他說，任何1個人換到他的位置，心情都會一樣；他感嘆，「司法有時會被政治力所影響」。

現場有人播放總統蔡英文多年前對苗栗大埔事件，居民反對遭強制拆遷房屋的談話，蔡英文質疑政府不重視人民對土地的感情，基於商業利益恣意徵收土地，過程中沒尊重，沒對人民的情感做適當處理，讓人民覺得政府冷冰冰，且冷酷無情。此一談話對今天的強制拆除形成極大諷刺。自救會人員說，交通部長李佳龍上月底都表示要開會聽取意見，但會還沒開就拆，真的無法接受。

記者會結束後，女屋主和老母親、多名自救會人員抱在一起，也掉了眼淚，不捨房屋被拆，也感嘆正義何在？

台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅，屋主與自救會成員含淚擁抱，質疑正義何在？記者鄭惠仁／攝影
台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅，屋主與自救會成員含淚擁抱，質疑正義何在？記者鄭惠仁／攝影
台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅，自救會抗議。記者鄭惠仁／攝影
台南鐵道局執行鐵路地下化工程，今天拆除東區前鋒路1號民宅，自救會抗議。記者鄭惠仁／攝影

鐵道 大埔

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