影／家樂福支持社區設惜食冰箱 讓即期麵包造福更多人
嘉義市社會處輔導精忠社區發展協會，與社團法人台灣食物銀行聯合會，共同推動「嘉義市『愛+1』社區惜食冰箱服務計畫」，昨舉行啟用典禮，家樂福及地方居民將未售完即期麵包、多的食物放到冰箱免費分享，是全國第1個由地方政府主動帶領社區執行的服務。
黃敏惠昨天與嘉義市議員黃露慧、蔡文旭丶陳家平丶鄭光宏、社會處長林家緯等人，共同為惜食冰箱揭幕啟用，並頒發感謝狀給家樂福等贊助單位，授旗6個推動服務協力團隊，強調這是嘉義市第1個系統整合、食物分享服務，「社區惜食冰箱」成為供給與需要最佳平台，讓嘉義市的「愛+1」、也呼籲大家一起參與丶一起愛嘉義。
台灣食物銀行聯合會日前獲得「斯朵利美容美髮集團」捐贈5台冷藏冰箱，和1台冷凍冰箱，透過嘉義市社會局輔導，在嘉義市精忠社區活動中心等6處成立分享服務據點，精忠社區日前與家樂福文教基金會簽約，擔任食物銀行募集服務平台。
精忠社區發展協會理事長楊文俊說明，每天都會到家樂福嘉義店領取未賣完的麵包，每天都有20到30個麵包，載回精忠社區後再分配至各據點，捐贈的麵包與食物都會透過分裝，標示保存期限，為新鮮度做把關，強調惜食、分享，任何人都能取用，社區住戶有多的食物，也會放到冰箱分享。
台灣食物銀行聯合會理事長方荷生說，台灣惜食冰箱從基隆到屏東約有180幾個冰箱，今天又加入6個夥伴，企業發揮愛心，讓即期食品能夠到社區，透過志工重新整理、發送，代表珍惜資源，善用物資，分享愛給有需要的人。
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