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日環食搶客首長拚了！黃敏惠找柯Ｐ、翁章梁找阿中部長
中央氣象局天文站預報，21日發生日環食，中南部等9個縣市都看得到，錯過要等195年；疫情解封，為搶難得的百年際遇觀測及國旅商機，北回歸線上的嘉義縣市拚宣傳，市長黃敏惠搶先機，找台北市長柯文哲合作；縣長翁章梁日前找人氣高的衛福部長陳時中宣傳；雲林縣長張麗善也不遑多讓，宣傳水林鄉最早可見日環食「初虧」。
21日下午2點44分出現日食天象，嘉義市恰好位於環食帶中心線，各角度都能目睹環食景象，時間長達58秒，黃敏惠5月11日北上與台北市長柯文哲攜手，共同揭開「主場在嘉義，金環閃諸羅」日環食活動序幕，歡迎民眾來嘉市觀賞天文盛事「日環食」，隨後黃敏惠帶領飯店、商家等觀光業者，推出一波波強力宣傳。
擁有全台唯一北回歸線太陽館的嘉義縣，翁章梁利用日前邀請中央疫情指揮中心指揮官陳時中到訪機會，在高跟鞋教堂，安排陳時中觀看太陽館望遠鏡，戴觀測護目鏡，宣傳日環食活動，為搶客， 推出21日發放的第一階段千張「300元」優鮮消費券，翁還化身「阿波羅太陽神」，穿「吊嘎仔」工人裝扮，模仿熱門台劇「做工的人」拍影片宣傳。
雲林縣長張麗善昨天也宣傳觀賞日環食奇景，因水林鄉南端接近北回歸線，第一個可觀賞日環食「初虧」（月亮第一次碰到太陽的點），文化觀光處同步在水林及口湖舉辦日環食天文觀測，搭配音樂表演、DIY體驗、美食攤位等活動。
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