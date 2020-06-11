快訊

大選會有「可怕的事」！北韓恫嚇 要美閉嘴別評兩韓事務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日環食搶客首長拚了！黃敏惠找柯Ｐ、翁章梁找阿中部長

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
雲林縣長張麗善（中）昨天也宣傳觀賞日環食奇景。 圖／聯合報資料照片
雲林縣長張麗善（中）昨天也宣傳觀賞日環食奇景。 圖／聯合報資料照片

中央氣象局天文站預報，21日發生日環食，中南部等9個縣市都看得到，錯過要等195年；疫情解封，為搶難得的百年際遇觀測及國旅商機，北回歸線上的嘉義縣市拚宣傳，市長黃敏惠搶先機，找台北市長柯文哲合作；縣長翁章梁日前找人氣高的衛福部長陳時中宣傳；雲林縣長張麗善也不遑多讓，宣傳水林鄉最早可見日環食「初虧」。

21日下午2點44分出現日食天象，嘉義市恰好位於環食帶中心線，各角度都能目睹環食景象，時間長達58秒，黃敏惠5月11日北上與台北市長柯文哲攜手，共同揭開「主場在嘉義，金環閃諸羅」日環食活動序幕，歡迎民眾來嘉市觀賞天文盛事「日環食」，隨後黃敏惠帶領飯店、商家等觀光業者，推出一波波強力宣傳。

擁有全台唯一北回歸線太陽館的嘉義縣，翁章梁利用日前邀請中央疫情指揮中心指揮官陳時中到訪機會，在高跟鞋教堂，安排陳時中觀看太陽館望遠鏡，戴觀測護目鏡，宣傳日環食活動，為搶客， 推出21日發放的第一階段千張「300元」優鮮消費券，翁還化身「阿波羅太陽神」，穿「吊嘎仔」工人裝扮，模仿熱門台劇「做工的人」拍影片宣傳。

雲林縣長張麗善昨天也宣傳觀賞日環食奇景，因水林鄉南端接近北回歸線，第一個可觀賞日環食「初虧」（月亮第一次碰到太陽的點），文化觀光處同步在水林及口湖舉辦日環食天文觀測，搭配音樂表演、DIY體驗、美食攤位等活動。

嘉義市長黃敏惠（右四）5月11日北上與台北市長柯文哲（左四）攜手，共同揭開「主場在嘉義，金環閃諸羅」日環食活動序幕。圖／聯合報資料照片
嘉義市長黃敏惠（右四）5月11日北上與台北市長柯文哲（左四）攜手，共同揭開「主場在嘉義，金環閃諸羅」日環食活動序幕。圖／聯合報資料照片
嘉義縣長翁章梁（右）日前邀中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左）到訪，在高跟鞋教堂，安排陳時中觀看太陽館望遠鏡，戴觀測護目鏡，宣傳日環食活動。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁（右）日前邀中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左）到訪，在高跟鞋教堂，安排陳時中觀看太陽館望遠鏡，戴觀測護目鏡，宣傳日環食活動。圖／取自翁章梁臉書

嘉義 黃敏惠 陳時中

延伸閱讀

籲多看直播 陳時中：用眼祈福 讓媽祖安心

影／搶日環食旅遊商機翁章梁拚了！搭「做工的人」熱潮拍片

大甲媽11日起駕 陳時中籲配合防疫讓媽祖安心

是否接受徵召 陳時中：未來很難說

相關新聞

日環食搶客首長拚了！黃敏惠找柯Ｐ、翁章梁找阿中部長

中央氣象局天文站預報，21日發生日環食，中南部等9個縣市都看得到，錯過要等195年；疫情解封，為搶難得的百年際遇觀測及國...

影／台南鐵路地下化工程 今拆除張宅過程順利

台南鐵路地下化工程，今天清晨6點22分起在東區前鋒路執行強制拆除張宅，10多分鐘就全部拆除，過程順利。張姓屋主不滿指出，...

嘉義水上農會租地種蓮 創品牌行銷

天氣熱，喝蓮花茶、吃蓮子、蓮藕粉清涼退火又養生，嘉義縣水上鄉是蓮花故鄉，栽種面積40公頃，水上鄉農會首創以農地銀行方式，...

30座太陽能智慧站牌 台南啟用

台南溪北地區經常面臨公車等候區受限空間條件或接電不易，難以興建一座公車候車亭，導致年長者等公車必須頂著豔陽，且沒地方可坐...

台南永康3危橋皆逾40歲 何時修？

台南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙昨天在議會總質詢指出，永康區有3座危橋都已40多年歷史，其中遇雨即淹的「過水橋」更曾奪走...

斜槓人生／熱愛骨董鐘 他創業開鐘表酒吧

鐘表維修技師蔡宇軒熱愛收藏骨董鐘，過去他曾擔任旅遊企畫，認識不少台南在地的年輕人自行創業，也讓他萌生想開一家主題式酒吧。...

台南將推「三倍券」加碼優惠 涵蓋商圈、旅宿、交通

台南市長黃偉哲今天下午召開新冠肺炎會議，宣布台南將推出三倍券加碼優惠，配套方案包括商圈、旅宿、交通運具、農產品等，並針對...

影／陳錦煌：防疫鬆綁聽中央夠嗎？除了順時鐘還有逆時鐘

新港文教基金會創會董事長、「小鎮醫師」陳錦煌，今天受邀到嘉義市府，以「從風險角度看防疫新生活」為題演講，深入淺出說明新冠...

募得1600萬！228受難者台南湯德章故居由群眾募資購下

居然做到了！台南市民間團體發起的募資購下228受難者湯德章律師舊宅行動，搶在一個月募資期間明天最後一天到期之前，今天已成...

影／搶日環食旅遊商機翁章梁拚了！搭「做工的人」熱潮拍片

今年最重要的天文盛事「日環食」，21日中南部寬度47公里環食帶上都可以看到，嘉義縣落在環食帶，是全台最佳觀賞點，首波宣傳...

蓮花故鄉水上鄉 農會首創農地銀行種蓮花產品熱賣

天氣熱，喝蓮花茶、吃蓮子、蓮藕粉清涼退火又養生，嘉義縣水上鄉是蓮花故鄉，種40公頃，鄉農會首創以農地銀行方式，向農民租地...

嘉義之光！ 奮起福米餅獲比利時國際食品界米其林2星獎

嘉義縣青創品牌奮起福米餅日前獲得2020年「食品界米其林」比利時iTi（International Taste Inst...

熱門新聞

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

大甲媽明晚11時起駕 交通疏運看這邊

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

貼心的前世情人！女兒辭工作返鄉陪父親上學4年不間斷

基隆壯觀里6千人苦無市公車可搭 林右昌：明年一定有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。