延宕1年 鐵道局執行南鐵沿線住戶首波強制拆除

交通部鐵道局中部工程處今天清晨執行台南市鐵路地下化工程沿線住戶首波強制拆除，目標物是東區前鋒路上的一間鐵皮屋，僅花10多分鐘就夷平。

在大批警力戒備下，中工處今天清晨6時20分出動一輛怪手，迅速地將東區前鋒路的一間鐵皮屋夷平，鐵皮屋斷水斷電已於昨天下午3時許先執行完畢。

原本傳出中工處強制拆除時間是6時30分至7時之間，連反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉號召群眾在現場聚集的時間都設定在7時；中工處長黃鳳岡告訴中央社記者，中工處預定拆除時間是天亮後，部署準備完成就執行。

黃鳳岡說，台南市鐵路地下化工程沿線拒拆住戶有6戶，分別是東區4戶及北區2戶，如今拆除1戶，還有5戶，中工處將擇期拆除。

台南市鐵路地下化工程沿線住戶強制拆除一波三折，已延宕1年，緊急喊卡2次，中工處計畫今年完成強制拆除，取得用地。

中工處去年5月3日原欲首度強制拆除這間鐵皮屋，卻因鐵皮屋下一口古井而暫緩。台南市文化資產管理處專案小組當時趕到現場會勘，決定不列冊追蹤；文史工作者再申請提報將這座古井列為古蹟，文資處實地勘查水井內部構造和保存狀況，仍決定不列冊追蹤。

中工處再敲定今年3月9日對這間鐵皮屋斷水斷電，3月10日強制拆除，未料消息曝光後臨時喊卡，中工處決定待高雄高等行政法院宣判行政訴訟案後再執行。高雄高等行政法院則於4月8日宣判提告的部份受拆戶及家屬敗訴，全案已上訴二審。

南鐵地下化工程預定113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，中工處初步預估工程完工日將延至115年；另外，台南市東區及北區交界處因挖掘出疑似台灣府城垣等遺跡，也為工程投下變數。