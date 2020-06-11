影／台南鐵路地下化工程 今拆除張宅過程順利

台南鐵路地下化工程，今天清晨6點22分起在東區前鋒路執行強制拆除張宅，10多分鐘就全部拆除，過程順利。張姓屋主不滿指出，當年苗栗大埔徵收案是在相關的官司定讞後才強拆，如今南鐵的官司只有一審判決，鐵道局就要強拆，他是小老百姓鬥不過政府，只能默默抗議。

鐵道局日前發文給拆遷範圍內的前鋒路1號「張宅」，10日斷水電、11日拆除，張家至今仍不願意簽拆除同意書，雙方發生爭執衝突，張宅內還有清代的古井，地方文史人士一再爭取保留未果。

鐵道局今天清晨6點多提前執行強制拆除張宅，轄區台南市警一分局擔心發生陳抗衝突，清晨不到6點就派出大批員警，維持拆除過程順利。土地行動聯盟數名成員拉抗議布條，布條寫有「強盜政府，司法幫凶」等字樣，表達不滿。