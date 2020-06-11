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影／台南鐵路地下化工程 今拆除張宅過程順利
台南鐵路地下化工程，今天清晨6點22分起在東區前鋒路執行強制拆除張宅，10多分鐘就全部拆除，過程順利。張姓屋主不滿指出，當年苗栗大埔徵收案是在相關的官司定讞後才強拆，如今南鐵的官司只有一審判決，鐵道局就要強拆，他是小老百姓鬥不過政府，只能默默抗議。
鐵道局日前發文給拆遷範圍內的前鋒路1號「張宅」，10日斷水電、11日拆除，張家至今仍不願意簽拆除同意書，雙方發生爭執衝突，張宅內還有清代的古井，地方文史人士一再爭取保留未果。
鐵道局今天清晨6點多提前執行強制拆除張宅，轄區台南市警一分局擔心發生陳抗衝突，清晨不到6點就派出大批員警，維持拆除過程順利。土地行動聯盟數名成員拉抗議布條，布條寫有「強盜政府，司法幫凶」等字樣，表達不滿。
台南鐵路地下化工程拆遷戶約有340戶，經過多方協調，市政府並興建照顧住戶，以成本價販售給拆遷戶，但至今仍有數戶不同意拆除，其中包括陳致曉住家與張宅等，鐵道局原本今年3月要強拆，但考量到相關的官司尚未判決，決定暫緩，4月時都市計畫訴訟一審判決居民敗訴，目前上訴二審中。
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