影／陳錦煌：防疫鬆綁聽中央夠嗎？除了順時鐘還有逆時鐘
新港文教基金會創會董事長、「小鎮醫師」陳錦煌，今天受邀到嘉義市府，以「從風險角度看防疫新生活」為題演講，深入淺出說明新冠肺炎的影響及社區防治方式，他更憂心「防疫全面鬆綁後聽中央規範夠嗎？」認為防疫除了順時鐘，還有逆時鐘、如何逆時鐘？
新冠肺炎疫情趨緩，本月7日起大規模鬆綁社會活動限制，面對後疫情時代，如何執行防疫新生活，嘉義市長黃敏惠邀請SARS期間，曾發起全民量體溫的陳錦煌分享防疫方法，如何營造健康社區及社區醫療，建構防疫新生活。
「聽中央規範夠嗎？」陳錦煌一上台就以投影片提出質疑，近來國外新冠肺炎仍創新高，台灣雖在大家共同努力下創造奇蹟，但他憂心防疫鬆綁後，奇蹟、淨土如何保持，因此提出社區防疫計畫，強調每個人在任何時間、地點都應共同努力，防疫不能有破口。
陳錦煌坦言，大甲媽祖遶境就是很大考驗，因為媽祖遶境將讓許多人相互接觸，過程中能否做好防疫？他也分享新港社區防疫經驗，闡述新冠肺炎發生至今，新港社區如何依疫情發展，透過教育宣導、防疫舞曲推廣、行動聯盟成立，由下而上推動防疫。
黃敏惠感謝陳錦煌的防疫分享，並贈送嘉義市社區特色「檜木烙燒」，也說明嘉義市是全台人口密度第二高城市，要用最謹慎態度面對，這也是為甚麼至今，仍要求民眾進入市府、機關洽公，要戴口罩、量測體溫原因。
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