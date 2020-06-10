募得1600萬！228受難者台南湯德章故居由群眾募資購下

居然做到了！台南市民間團體發起的募資購下228受難者湯德章律師舊宅行動，搶在一個月募資期間明天最後一天到期之前，今天已成功募到所需的1600萬元，也讓相關人士鬆了一口氣，而本案也是全台極少數由群眾集資購下將被拆除歷史建物的成功案例。

發起募資的文化資產保護協會表示，目前雖然已經募到1600萬元，但是光是給屋主的費用就要1600萬元，其他還有必須要給募資平台等費用，因此一開始就希望能夠募到2000萬元，到今天傍晚總共募到的款項是1665萬餘元，而募款截止期間是11日明天，希望能將截止延長到本周末，繼續向2000萬元邁進。

由於所需的費用高昂，一開始大家並不看好能夠成功，但隨著媒體的報導與台南市長黃偉哲在臉書上po文要求各界協助，協會表示，不僅有台南的企業贊助較大筆的資金，甚至還有外縣市，也有湯德章友人的後人願意捐資，才能趕在截止之前，暫時先募到1600萬元。

湯德章律師位在友愛街巷內的舊宅，是他在赴義之前所住的地方，舊宅的前半部並是他的律師樓，在228期間，因湯的出面，讓台南市因亂死亡的人數大大減少，市府不僅將其赴義的場所訂為「湯德章紀念公園」，其殉難日3月13日也訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。

但他的故居經過轉手後，最近再度易手，即將被拆除，文資協會發起搶救行動，而市府文資處也暫訂古蹟，先免於老宅被拆，但因為已經易手，協會認為唯有募資買回一途，從上個月發起募資，到今天傍晚共有7411人參與捐助。

協會感謝有那麼多人願意協助保住老宅，未來將捐給市府做為永久保存，也留下這一段值得紀念的歷史。