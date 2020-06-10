台南玉米、西瓜農損 今起可申請現金救助
台南新營區、鹽水區青割玉米及仁德區西瓜天然災害，因上月豪雨受害，經農委會公告，即日起至6月19日，可向當地公所提出現金救助申請。
台南市政府農業局指出，上月豪雨釀成農損，農業局邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往勘查確認災損情形，農業局提報中央爭取現金救助，昨農委會公告台南市新營區、鹽水區青割玉米及仁德區西瓜為辦理5月豪雨農業天然災害現金救助地區。
農業局指出，新營區、鹽水區青割玉米，每公頃救助1萬700元及仁德區西瓜每公頃救助6萬元。符合資格農民請於6月10日至6月19日期限內向受災地區公所提出申請，申請時應攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），如承租土地，須再檢附有效期間內「土地委託經營或租賃契約書」，請符合資格農民把握期限內申請。
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