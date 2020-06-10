深化善化台南糖廠 郭國文催生製糖產業博物館

立委郭國文與台南市議員林志展今邀請台糖等單位會勘，郭國文主張，希望深化善化糖廠「活」糖業意象，催生設置觀光糖廠，串連鄰近總爺糖廠等糖鐵文化，成為地方觀光新亮點。

1905年設置的善化糖廠，邁入115年，與雲林虎尾糖廠是台糖全台「唯二」仍在製糖的糖廠。善化糖廠正進行意象工程，全力修復3部目前國內少見的鉚接式篷車，未來一併展示，呈現在地的鐵道歷史，

郭國文、林志展今邀國營會、台糖、台南市文資處、台南市政府經發局前往勘查，郭肯定台糖這幾年在文史保存努力，並表示，台南近年來重大建設如南科、南科考古館、奇美博物館設置，都與台糖有關，對地方貢獻大，「是台糖改變台南」。

台糖人員簡報時提到，目前台糖公司斥資932萬元，在善糖進行門市部整修暨鐵道意象展示工程，現已架設圍籬，暫時封閉，外界關切的冰品販售，預計今年8月恢復。

至於全新鐵道意象展示，正努力趕在雙十節完成，未來可結合善糖文物館、日式宿舍區等，串連成觀光動線。

郭國文說，善化糖廠在文史觀光上相當有潛力，希望能朝「活」的製糖產業博物館方向來設計，剛好文資處有相關研究可提供。而在在地甘蔗生產本土二砂產量僅佔全台用糖量8.3％下，如何保留住這製糖產業歷史更是重要。