慈善會愛心爆棚 送粽子又捐錢陪家扶親子提前慶端午

端午節前夕，育達慈善會與育達獅子會今天攜手準備飽滿扎實的粽子、冰涼的鹼粽及口感細緻的芒果，前往雲林家扶北港服務處慰問，陪扶助親子提前過佳節，更贊助14萬元經費挹注扶幼工作，期以行動化作愛的力量，支持扶助家庭。

家扶董事蕭文龍表示，疫情帶來許多人的生活改變，很感謝社會仍付出愛心，響應端午送愛到家扶的活動，用行動力挺辛苦持家的扶助家庭。

「愛要及時，不能等！」育達慈善會長陳玉雪說，今天能與家扶的親子們體驗另類的「陸上龍舟」，感覺很特別，內心也有許多說不出的感動，希望今天熱鬧又溫馨的氣氛，能延續到受助親子的每一天，願他們健康快樂。

受家扶扶助的阮氏僅說，她罹患胃癌，還得從事勞力工作照顧幼兒，很感謝這麼多人願意幫助她們，也一直給予關心和鼓勵，讓她感到台灣人就像家人般，心中備感溫馨。

靠著微薄收入，撫養2個女兒的顏靖真，今天也展露許久未見的笑容，眼眶泛淚的表達感謝之意，她說，每天被生活追著跑，今天能與孩子好好休息片刻、共度佳節，聊一聊內心話，心情很機動也感動。