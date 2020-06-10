有警察真好！見玻璃碎片散落警下車清除
台南市善化警分局警員張祥宇與陳韋丞今天下午值勤開車經過善化一處道路，發現路面有灘碎玻璃，擔心有人不察受傷，兩人頂著30多度高溫下車借附近住戶掃把及畚斗將現場玻璃碎片清除，鄉親們忍不住讚說，有警察真好。
善化派出所警員張祥宇與陳韋丞，是服中午12點至下午2點勤務，開著巡邏車經過善化區光復路時，發現地面有一攤碎玻璃，陳韋丞擔心會造成往來車輛壓過爆胎，隨即將巡邏車上的三角錐拿下，置於碎玻璃前方警示，並主動向附近住戶商借掃把及畚斗，將現場玻璃碎片清除。
警方也提醒民眾，騎乘機車或駕駛汽車時應減慢行駛，若發現道路有明顯坑洞、不明油漬或障礙物時，請民眾向相關單位通報或報警處理，避免路過鄉親不察受傷。
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