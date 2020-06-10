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台南開發聯護管理系統 打造智慧長照平台

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市開發聯護管理系統。圖／台南市社會局提供
台南市開發聯護管理系統。圖／台南市社會局提供

台灣邁入高齡化社會，長期照顧需求也隨之增加，台南市為提升長照品質，建置完整的資訊化系統，台南市長黃偉哲今天下午在成果發表會中表示，透過公私協力方式，打造聯護管理智慧長照平台，提供更加便捷的管理系統，將更有效提升台南市長照服務品質。

台南市向經濟部工業局提案申請「聯護管理系統應用發展計畫」，全程開發時程共23個月，以資訊科技輔助長照資源的統計及重整，期盼減緩居家服務人力的派工問題、繁雜的核銷程序，同時改善現行長照服務體系在行政管理上所面臨的問題，今天下午舉辦成果發表會。

社會局表示，社會局長照中心運用聯護管理系統，可串接居家服務特約單位的現有資訊系統，除了建有即時服務地圖外，還可即時監控居服單位每天執行服務情形，另外還有個案照顧組合分析及居家服務單位分析，服務單位每月將前一個月數據回傳系統進行彙整，可有效控管服務品質。

社會局指出，台南截至今年5月底，老年人口數計30萬1359人，1到4月居家服務個案總數已達1萬2356人次，居家服務員共2084人，如此龐大的案量需要大量人力來督導以確保服務品質，現在透過聯護管理系統的建立，能夠協助市府進行大數據彙整，透過串接方式由系統傳輸彙整，不僅節省大量人力減省紙本作業，更能透過大數據分析，作為未來決策的有力工具。

長照 老年人口 高齡化

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