聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／搶日環食旅遊商機翁章梁拚了！搭「做工的人」熱潮拍片
今年最重要的天文盛事「日環食」，21日中南部寬度47公里環食帶上都可以看到，嘉義縣落在環食帶，是全台最佳觀賞點，首波宣傳縣長翁章梁化身阿波羅太陽神，讓人眼睛為之一亮，翁今天又在臉書仿「做工的人」影集，發表影片「專業的人」，搭配「MIB星際戰警」的創意短片，引發網友熱烈討論。
翁章梁穿「吊嘎仔」工人裝扮，模仿最近HBO剛完結下片的熱門台劇「做工的人」，預告將有日環食強檔影片「專業的人」上線；貼文引起熱議，粉絲紛紛留言「縣長好帥氣」、「真是萬能縣長 ！」、「鄉下長大的就是十項全能」、「這個有夠接地氣啦！」。
影片中翁章梁霸氣十足說，「621日環食，讓專業的來」，翁為告訴遊客觀測日環食是專業的事，直接眼睛直視太陽，會對眼睛造成傷害，特別拍攝KUSO創意影片，取名「專業的人」，告訴大家如何觀看日環食，才是專業。
翁說，「來嘉義縣看日環食，才是專業！另一個專業指的是，觀賞日環食一定要配戴專業觀日太陽眼鏡，不能用肉眼直視，也不能像片中的小朋友一樣使用不正確的工具，才能避免眼睛受傷。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言