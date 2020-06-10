影／搶日環食旅遊商機翁章梁拚了！搭「做工的人」熱潮拍片

今年最重要的天文盛事「日環食」，21日中南部寬度47公里環食帶上都可以看到，嘉義縣落在環食帶，是全台最佳觀賞點，首波宣傳縣長翁章梁化身阿波羅太陽神，讓人眼睛為之一亮，翁今天又在臉書仿「做工的人」影集，發表影片「專業的人」，搭配「MIB星際戰警」的創意短片，引發網友熱烈討論。

翁章梁穿「吊嘎仔」工人裝扮，模仿最近HBO剛完結下片的熱門台劇「做工的人」，預告將有日環食強檔影片「專業的人」上線；貼文引起熱議，粉絲紛紛留言「縣長好帥氣」、「真是萬能縣長 ！」、「鄉下長大的就是十項全能」、「這個有夠接地氣啦！」。

影片中翁章梁霸氣十足說，「621日環食，讓專業的來」，翁為告訴遊客觀測日環食是專業的事，直接眼睛直視太陽，會對眼睛造成傷害，特別拍攝KUSO創意影片，取名「專業的人」，告訴大家如何觀看日環食，才是專業。