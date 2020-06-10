雲林大埤農田缺水灌溉 農委會挹注1520萬解決無水之苦
雲林大埤西鎮村早年因為未納入水利會灌區，缺水問題一直存在，影響鄰近50多公頃的農園灌溉，日前立法委員劉建國邀集相關單位至現場會勘，農委會允諾將投入1520萬元經費改善引水道，可解決當地農田沒有水灌溉的窘境。
大埤西鎮村長唐文卿表示，西鎮村位在灌區外，灌溉水道是日據時期所施作的簡易土溝與水門，有些水道多年前就遭豪雨襲擊毀損，加上近年極端氣候影響，雨量短少、水位降低，缺水問題愈來愈嚴重，農民常面臨無法獲取足夠水源的狀況，影響農園灌溉。
劉建國指出，農園是農民的心血，農民耕作也得看天吃飯，經向農委會主委陳吉仲反應後，中央挹注1520萬元工程經費，預定改善2000公尺引水道設施，近期就會動工，照顧農民權益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言