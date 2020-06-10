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雲林大埤農田缺水灌溉 農委會挹注1520萬解決無水之苦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林大埤西鎮村早年因為未納入水利會灌區，缺水問題日益嚴重，立法委員劉建國邀集相關單位至現場會勘。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤西鎮村早年因為未納入水利會灌區，缺水問題日益嚴重，立法委員劉建國邀集相關單位至現場會勘。記者陳苡葳／攝影

雲林大埤西鎮村早年因為未納入水利會灌區，缺水問題一直存在，影響鄰近50多公頃的農園灌溉，日前立法委員劉建國邀集相關單位至現場會勘，農委會允諾將投入1520萬元經費改善引水道，可解決當地農田沒有水灌溉的窘境。

大埤西鎮村長唐文卿表示，西鎮村位在灌區外，灌溉水道是日據時期所施作的簡易土溝與水門，有些水道多年前就遭豪雨襲擊毀損，加上近年極端氣候影響，雨量短少、水位降低，缺水問題愈來愈嚴重，農民常面臨無法獲取足夠水源的狀況，影響農園灌溉。

劉建國指出，農園是農民的心血，農民耕作也得看天吃飯，經向農委會主委陳吉仲反應後，中央挹注1520萬元工程經費，預定改善2000公尺引水道設施，近期就會動工，照顧農民權益。

雲林大埤西鎮村農民常面臨無足夠水源可灌溉的窘境，經立法委員劉建國（左3）向農委會主委陳吉仲反應後，中央將挹注1520萬元修繕引水道。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤西鎮村農民常面臨無足夠水源可灌溉的窘境，經立法委員劉建國（左3）向農委會主委陳吉仲反應後，中央將挹注1520萬元修繕引水道。記者陳苡葳／攝影

農民 劉建國 農委會

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