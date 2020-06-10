雲林大埤農田缺水灌溉 農委會挹注1520萬解決無水之苦

雲林大埤西鎮村早年因為未納入水利會灌區，缺水問題一直存在，影響鄰近50多公頃的農園灌溉，日前立法委員劉建國邀集相關單位至現場會勘，農委會允諾將投入1520萬元經費改善引水道，可解決當地農田沒有水灌溉的窘境。

大埤西鎮村長唐文卿表示，西鎮村位在灌區外，灌溉水道是日據時期所施作的簡易土溝與水門，有些水道多年前就遭豪雨襲擊毀損，加上近年極端氣候影響，雨量短少、水位降低，缺水問題愈來愈嚴重，農民常面臨無法獲取足夠水源的狀況，影響農園灌溉。