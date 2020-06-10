活化台南善化糖廠 郭國文促催生製糖產業博物館

民進黨立委郭國文今天邀集相關單位前往台糖善化糖廠會勘，希望有效規劃這處台灣少數仍有生產功能的糖廠，朝製糖產業博物館方向邁進，成為具文史觀光功能的產業亮點。

郭國文今天邀請台糖公司、台南市文化資產管理處、台南市政府經濟發展局等相關單位代表，到善化糖廠會勘，並針對台糖正在規劃的鐵道意象展示工程等議題進行討論。

郭國文表示，台糖在台灣目前僅剩雲林的虎尾糖廠、台南的善化糖廠還保有製糖功能。採用在地甘蔗製作的「本土二砂」，就是由善化糖廠分裝至市面販售。不過，隨著各地糖廠轉型發展，善化糖廠更應以在地甘蔗製糖生產的優勢來發展文史觀光。

台糖指出，目前善化糖廠正進行門市部整修暨鐵道意象展示工程。門市預計8月恢復營業，鐵道意象展示則預計在10月初完工。未來可以結合善糖文物館、日式宿舍區，串連善化糖廠整體歷史介紹。而製糖時期，也可開放預約進廠參觀製糖流程，鐵道意象展示則以台糖火車展示與介紹為主。

郭國文表示，希望善化糖廠能朝製糖產業博物館方向設計，要完整呈現台灣製糖產業；包含從農場甘蔗種植，到採收送至工廠的製糖流程。以及過去載送甘蔗延伸出來的糖鐵五分車歷史記憶，還有糖廠設立帶來的延伸建築保留等，都會是這裡的亮點。