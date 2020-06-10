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蓮花故鄉水上鄉 農會首創農地銀行種蓮花產品熱賣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
水上鄉農會首創以農地銀行方式，向農民租地種蓮花。記者魯永明／攝影
水上鄉農會首創以農地銀行方式，向農民租地種蓮花。記者魯永明／攝影

天氣熱，喝蓮花茶、吃蓮子、蓮藕粉清涼退火又養生，嘉義縣水上鄉是蓮花故鄉，種40公頃，鄉農會首創以農地銀行方式，向農民租地種蓮花，並向農民收購蓮藕等加工，自創「水上蓮」品牌產品，蓮藕粉純正，以卡通造型蓮子娃娃商標上市，受消費者歡迎。

立委蔡易餘、農會總幹事林滄賢、鄉長劉敬祥、議員林緗亭及多位鄉代表，上午在農會行銷水上蓮系列產品，蔡易餘說，蓮藕粉銷售供不應求，有好友來嘉義，挑蓮藕粉作伴手禮，包裝輕巧適合送人，他示範泡蓮花茶，蓮花梗部分富含膠原蛋白， 整粒蓮花綻放水中很漂亮。林緗亭說，她都靠喝蓮花茶養顏美容；劉敬祥現場沖泡蓮藕粉。

蓮花系列產品包括蓮藕粉、乳液、香皂、面膜、蓮子茶、香水蓮花茶、荷葉苗條茶等，蓮藕是蓮花地下莖，埋在淤泥裡，是解熱毒、降火氣清涼食品，富含維他命C及纖維，蓮藕粉製程：採收蓮藕根莖，用水洗淨，輾碎成漿，漿放上過濾網加水上沖，取出莖渣，使其粉質沈澱，濕澱粉去水分，摳成澱粉片條，日照曬乾成粉。

蓮藕粉價格高，常有不肖商人以膺品欺騙消費者，如何判斷真偽？農會說，真蓮藕粉和水混合易沉澱，生蓮藕粉放口中具顆粒感快融化，沖泡後有Ｑ感；膺品不是透明度較高，就是太混濁，沖泡呈粘糊狀。

林滄賢強調，農會蓮藕粉檢驗合格，為確保品質，自產自銷，由員工灌溉施肥，每年11月至12月採收蓮藕並製成粉狀，過程繁複因此價格較市面蓮藕粉高，頗受民眾喜愛，只要一上架不到3個月就賣光，預計11月可透過農會網站、各農會販售處購買今年度商品。如需訂購蓮花系列產品，可撥打農會電話（05）2682010。

立委蔡易餘、水上農會總幹事林滄賢、鄉長劉敬祥、議員林緗亭及多位鄉代表，上午在農會行銷水上蓮系列產品。記者魯永明／攝影
立委蔡易餘、水上農會總幹事林滄賢、鄉長劉敬祥、議員林緗亭及多位鄉代表，上午在農會行銷水上蓮系列產品。記者魯永明／攝影
立委蔡易餘、水上農會總幹事林滄賢、鄉長劉敬祥、議員林緗亭及多位鄉代表，上午在農會行銷水上蓮系列產品。記者魯永明／攝影
立委蔡易餘、水上農會總幹事林滄賢、鄉長劉敬祥、議員林緗亭及多位鄉代表，上午在農會行銷水上蓮系列產品。記者魯永明／攝影

農民 蔡易餘 嘉義

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