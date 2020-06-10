快訊

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

疫情波及 新市白蓮霧節17年來首度停辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新市白蓮霧節產業文化活動，今年因疫情首度停辦。記者謝進盛／攝影
新市白蓮霧節產業文化活動，今年因疫情首度停辦。記者謝進盛／攝影

台南新市白蓮霧進入產期，預計持續到本月底。因疫情已辦16屆的白蓮霧節產業文化活動今年首度停辦，改以成果展現與宣傳影片形式行銷，除可透過網路訂購，更歡迎各界前來遊採買。

新市素有「白蓮霧的故鄉」美稱，白蓮霧復育及產業文化活動今年進入第17年，今年白蓮霧節受到新冠肺炎的影響，健行等一系列活動取消，改以拍攝白蓮霧「思念的滋味」宣傳影片。

為了推廣白蓮霧，今年除設計造型可愛的9款白蓮霧寶寶，安排由果農現身說法，分享一路來推廣白蓮霧樹種植點滴，也邀請台南市長黃偉哲代言，在本月起也會透過電視、報紙與網路等多元方式進行推廣，協助農民販售，希望消費者多多支持台灣的農產品。

新市區長譚乃澄表示，民國82年時，白蓮霧老樹原有88棵，目前最新盤點更只剩下43棵，白蓮霧種植面積約2.5公頃，年產量約3000公斤，白蓮霧是相當珍貴的台灣農產品，可以說是像綠寶石一樣稀有的水果，希望消費者多選購。

白蓮霧產銷班班長、新市里長鄭明堂說，由於年初至今降雨較往年少，梅雨季也來得晚，今年白蓮霧收成佳，每斤市價約250至300元，甜度10至12度間，清脆微甜獨特口感，受到特定消費者歡迎，目前已上市。

白蓮霧產銷班長鄭明堂分享一路推廣白蓮霧點滴。記者謝進盛／攝影
白蓮霧產銷班長鄭明堂分享一路推廣白蓮霧點滴。記者謝進盛／攝影
地方研發的白蓮霧寶寶文創商品。記者謝進盛／攝影
地方研發的白蓮霧寶寶文創商品。記者謝進盛／攝影
綠寶石般的白蓮霧，深受特定消費者青睞。記者謝進盛／攝影
綠寶石般的白蓮霧，深受特定消費者青睞。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎 疫情 梅雨

延伸閱讀

台南永康3座危橋 林阳乙要求市府改善

南科善化人口暴增 地方質疑市府不設國中解決三缺問題

台美換文 簡化有機農產品認證銷售

金門配合前瞻計畫改造山外溪 讓金湖多一景觀新亮點

相關新聞

鯨豚悲歌再起！好美里沙灘驚見死亡保育熱帶斑紋海豚

海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所守望哨清晨5點多，巡查岸際人車動態時，在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡海豚，通報成功...

蓮花故鄉水上鄉 農會首創農地銀行種蓮花產品熱賣

天氣熱，喝蓮花茶、吃蓮子、蓮藕粉清涼退火又養生，嘉義縣水上鄉是蓮花故鄉，種40公頃，鄉農會首創以農地銀行方式，向農民租地...

嘉義之光！ 奮起福米餅獲比利時國際食品界米其林2星獎

嘉義縣青創品牌奮起福米餅日前獲得2020年「食品界米其林」比利時iTi（International Taste Inst...

天文盛事日環食將登場 阿管處推「夏至體驗」

天文盛事日環食將於6月21日登場，交通部阿里山國家風景區管理處推出「2020阿里山夏至體驗活動」除主場在牛埔仔愛情大草原...

第一個可看到「上帝的戒指」 日環食就在雲林水林！

6月21日夏至當天，全台將可陸續觀賞到日環食奇景，由於雲林水林南端接近北回歸線，因此第一個可觀賞到日環食「初虧」（月亮第...

影／好吃！嘉義火雞肉飯4關鍵 來嘉免費送書教你品美食

嘉義市府衛生局今天舉辦「嘉遊火雞肉飯 食安我嘉最讚」新書發表會，介紹嘉義市優選30家火雞肉飯店家，還設計手繪火雞肉飯結合...

影／「時代在走，時尚感要有」雲林議員問政秀「抖音」

雲林縣議會目前正召開第19屆第3次定期會，雲林縣議員王又民在質詢文化觀光處長陳璧君時，突然秀出自己拍的「抖音」影片，讓議...

解決空間、接電不易 台南太陽能電子紙智慧站牌上線

台南市溪北地區經常面臨公車等候區受限空間條件或接電不易，難以蓋設公車亭，導致年長者等公車必須頂著大太陽、沒地方可坐。台南...

阿里山居民眼疾可透過網路連線 眼科醫師遠端看診

天主教聖馬爾定醫院在阿里山鄉設有24小時看診醫療站，主要為家醫科醫師值班，若遇眼疾看診無法及時處理。林口扶輪社長陳明正等...

台南愛文芒果上市 疫情影響「台灣下單日本取貨」夯

令人期待的台南愛文芒果進入採收期，農糧署南區分署長姚志旺前往台南芒果產區關心今年芒果產銷情形，姚志旺表示，今年台南的芒果...

嘉義縣海之夏規畫報翁章梁名字享優惠 議員批馬屁文化

疫情緩大解封，嘉義縣政府將恢復每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的「海之夏」活動，預定7月18日開幕，文化觀光局委託公關顧問公...

阿勃勒花季黃金水影美景夢幻 嘉縣治濕地生態園區吸睛

目前是嘉義縣景觀樹阿勃勒花季，金黃色花朵隨風吹拂，落英繽紛如下「黃金雨」，位在 縣治區焚化爐旁、朴子溪流域荷苞嶼大排的生...

熱門新聞

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。