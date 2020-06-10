疫情波及 新市白蓮霧節17年來首度停辦
台南新市白蓮霧進入產期，預計持續到本月底。因疫情已辦16屆的白蓮霧節產業文化活動今年首度停辦，改以成果展現與宣傳影片形式行銷，除可透過網路訂購，更歡迎各界前來遊採買。
新市素有「白蓮霧的故鄉」美稱，白蓮霧復育及產業文化活動今年進入第17年，今年白蓮霧節受到新冠肺炎的影響，健行等一系列活動取消，改以拍攝白蓮霧「思念的滋味」宣傳影片。
為了推廣白蓮霧，今年除設計造型可愛的9款白蓮霧寶寶，安排由果農現身說法，分享一路來推廣白蓮霧樹種植點滴，也邀請台南市長黃偉哲代言，在本月起也會透過電視、報紙與網路等多元方式進行推廣，協助農民販售，希望消費者多多支持台灣的農產品。
新市區長譚乃澄表示，民國82年時，白蓮霧老樹原有88棵，目前最新盤點更只剩下43棵，白蓮霧種植面積約2.5公頃，年產量約3000公斤，白蓮霧是相當珍貴的台灣農產品，可以說是像綠寶石一樣稀有的水果，希望消費者多選購。
白蓮霧產銷班班長、新市里長鄭明堂說，由於年初至今降雨較往年少，梅雨季也來得晚，今年白蓮霧收成佳，每斤市價約250至300元，甜度10至12度間，清脆微甜獨特口感，受到特定消費者歡迎，目前已上市。
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