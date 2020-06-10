嘉義之光！ 奮起福米餅獲比利時國際食品界米其林2星獎

嘉義縣青創品牌奮起福米餅日前獲得2020年「食品界米其林」比利時iTi（International Taste Institute，原iTQi）國際風味評鑑大賽，獲得絕佳風味2星級獎殊榮，嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾表示，在新冠肺炎疫情低迷的氣氛下，能將台灣嘉義品牌行銷到國際上是件振奮的事情，是「嘉義之光」！

奮起福執行長陳岱聲表示，他4年前返回家鄉嘉義創業，起初是為了找尋自己孩子能安心健康吃的餅乾，卻發現市售餅乾大多添加許多化學原料，30歲那年決定針對米作研發，陸續開發出以台灣米為主角的米類餅乾，用高溫澎化技術製作，不添加一滴油，保留米的自然原味，成分單純無化學添加物。

本次獲獎產品使用雲林大埤鄉小農「米悅」契作的無毒友善稻米，陳岱聲表示，米悅「食的健康」與「永續環境」的耕作理念，與自家品牌理念不謀而合，雖然付出耕作成本是傳統慣型農法一倍多，收成卻只有三分之二，但看見付出能讓生態逐漸改變，使他們更堅定這樣的方向是正確的。

陳岱聲說，奮起福寶寶米餅去年曾拿下比利時iTQi風味絕佳獎一顆星，今年更進步獲得2星榮耀，也是台灣今年米餅唯一獲獎的店家，iTQi比利時風味絕佳獎為全球食品界中，具有指標性的風味認證機構，每年都吸引全球許多品牌角逐，今年共有來自世界各地超過100多個國家、800多間食品廠商參加。

李茂鍾表示，2020 iTi國際風味評鑑大賽報名過程需以全英文提送生產到製造的資料，得獎是一種肯定，青年回嘉創業，實屬難得，今年文觀局將重啟嘉義伴手禮遴選制度，以「嘉義優鮮」品牌形象，向外推廣本縣優質伴手禮，更規畫至縣外參展，期待將嘉義的好產品推廣到國際舞台。