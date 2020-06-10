影／無人機起飛 極限村落台南左鎮國中「學生進來了」

台南市左鎮國中發展無人機課程有成，也吸引外地學生就讀，校長蔡宜興表示，一開始無人機是用「血汗」拚出來，用一個一個的計畫爭取經費購買，後來要降低購機成本，就讓學生「組裝」無人機，國發會前主委陳美伶很驚訝學生有如此能力，目前該校有69名學生，已超過三分之一非本學生，已確定考上台南一中的黃于哲就是飛手之一，他從善化跨區就讀，連會考前也天天練飛。

台南左鎮人口外流嚴重，產業發展停滯，被評估為最可能消失的鄉鎮區之一，在無師資及設備下，卻能發展高科技的無人機課程，校長蔡宜興表示，一開始是體育老師廖哲鋒的興趣，後來結合專業師資搭配，成為該校科技領域的校本課程，以社團型式指導學生，從國一新生訓練開始，挑選適合的學生加入，從小型機的簡單操控到教育機的操作，藉由操控能力的提升，發展至空拍機的攝影訓練。

已確定錄取台南一中的黃于哲是善化區來就讀，錄取台南二中的蘇翊綸是南大附小畢業，他們選擇就讀左鎮國中一開始是覺得「很好玩」，因有單車及登山課，後來又接觸無人機更是專心投入，學校成立「科技教室工作坊」，打破一堂課45分鐘限制，他們在工作坊自由玩組裝，也用電腦剪輯影片，除了周六社團課，中午休息也可以自由練飛行，兩人說最大的收獲是學會解決事情的能力，不懂就上網查絢不必事事依賴老師上課教導。