影／無人機起飛 極限村落台南左鎮國中「學生進來了」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮國中發展無人機課程，吸引外地學生就讀，後排二為校長蔡宜興，後排右一為開始帶領的體育老師廖哲鋒。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中發展無人機課程，吸引外地學生就讀，後排二為校長蔡宜興，後排右一為開始帶領的體育老師廖哲鋒。記者吳淑玲／攝影

台南市左鎮國中發展無人機課程有成，也吸引外地學生就讀，校長蔡宜興表示，一開始無人機是用「血汗」拚出來，用一個一個的計畫爭取經費購買，後來要降低購機成本，就讓學生「組裝」無人機，國發會前主委陳美伶很驚訝學生有如此能力，目前該校有69名學生，已超過三分之一非本學生，已確定考上台南一中的黃于哲就是飛手之一，他從善化跨區就讀，連會考前也天天練飛。

台南左鎮人口外流嚴重，產業發展停滯，被評估為最可能消失的鄉鎮區之一，在無師資及設備下，卻能發展高科技的無人機課程，校長蔡宜興表示，一開始是體育老師廖哲鋒的興趣，後來結合專業師資搭配，成為該校科技領域的校本課程，以社團型式指導學生，從國一新生訓練開始，挑選適合的學生加入，從小型機的簡單操控到教育機的操作，藉由操控能力的提升，發展至空拍機的攝影訓練。

已確定錄取台南一中的黃于哲是善化區來就讀，錄取台南二中的蘇翊綸是南大附小畢業，他們選擇就讀左鎮國中一開始是覺得「很好玩」，因有單車及登山課，後來又接觸無人機更是專心投入，學校成立「科技教室工作坊」，打破一堂課45分鐘限制，他們在工作坊自由玩組裝，也用電腦剪輯影片，除了周六社團課，中午休息也可以自由練飛行，兩人說最大的收獲是學會解決事情的能力，不懂就上網查絢不必事事依賴老師上課教導。

蔡宜興說，左鎮國中曾經只剩30幾位學生，在發展戶外及科技課程後，不少市區學生想轉來，但因考量交通不便才放棄，目前全校69名學生，超過三分之一是外地生，國三畢業生27人有11人是外地生，今年國一新生20人，除了左鎮國小11人，新化口埤實驗小學6人，另有3人是市區來就讀。左鎮國中畢業生楊宜芳今年台南女中畢業已考上成功大學全校不分系學士學位學程，令學校欣喜，證明偏鄉孩子也是有競爭力。

台南市左鎮國中發展無人機課程，國三黃于哲（左一）及蘇翊綸（右）都是飛手，兩人已錄取台南一中及台南二中。記者吳淑玲／攝影
台南市左鎮國中發展無人機課程，國三黃于哲（左一）及蘇翊綸（右）都是飛手，兩人已錄取台南一中及台南二中。記者吳淑玲／攝影

南一中 空拍機

延伸閱讀

影／壯觀！空拍大堡礁6萬多隻綠蠵龜上岸產卵

校園我最棒／光華3勇士「過五力」畢業

台中北屯今又有大火 消防局：推動無人機救災中心

消防員吳建成有顆金頭腦 用手機就能遙控水車出水救災

相關新聞

國三生怎麼填志願？ 新北推12星座kuso指南

國中教育會考成績上周出爐，將於6月17日起選填志願，新北市高中教育線上博覽會推出「12星座選志願」趣味影片，搞笑演出學生填志願時的心路歷程，並融入「在地就學」及「適性發展」觀念，提供學子方向，只要上官網查看相關內容，還可用行動載具「掃描集章」，有機會抽中平板及智慧型手錶等多項大獎。

疫情影響延後畢業期程 陽明國中「三國志」熱血開戰中

今年受疫情影響，國三生考完教育會考離畢業時間多了兩周。高雄市陽明國中為了不讓孩子荒廢大考後的時光，教師們進行跨域課程的設計，召集各領域教師代表，從學生熟悉的三國故事發想，設計出跨領域的「三國志」課程。全體畢業生參加開戰，還有人體象棋、戰旗戰帖、骨牌競賽，冠軍隊最後要和三年級導師組成的魔王隊，來場PK賽！

影／無人機起飛 極限村落台南左鎮國中「學生進來了」

台南市左鎮國中發展無人機課程有成，也吸引外地學生就讀，校長蔡宜興表示，一開始無人機是用「血汗」拚出來，用一個一個的計畫爭...

推視力保健課程奏效 和興國小學童視力不良率遠低全國

嘉義縣中埔鄉和興國小日前獲得教育部「108學年度視力保健績優學校遴選」全國特優第一名，嘉義縣教育處長陳添丁表示，和興國小學童連4年視力不良率都低於全縣與全國，與校方視力保健課程教學策略息息相關，值得各校學習。

小學生拜訪記者學媒體素養 教民眾打擊假新聞

為鼓勵兒少關心世界，金車文教基金會表示，2011年至今每年舉辦「愛讓世界轉動兒少公益行動」徵選計畫，今年共選出八組優選及16組佳作團隊，優選獲頒1萬元獎學金及指導老師1萬元海外交流獎金，佳作各5000獎學金。24組獲選團隊將透過行動，以國際視野落實在地關懷。

不怕吃苦！新化高中「助攻」 學生錄取軍校成績亮眼

台南市新化高中今年有10名學生錄取軍校正期班以及20名學生錄取二年制專科班，比去年又增加9人，有人放棄國立大學，報考軍校已成該校傳統，學校也從107年起申請國防部「與軍校有約」多元選修課程，找讀軍校校友回來座談，分享軍中生涯點滴，並針對智力測驗及體能檢查等進行輔導，錄取後還帶著學生跑步練體能，讓學生能夠度過入伍訓練最難的第一關。

宜縣岳明國小畢業大挑戰 20童重裝登南湖北山

蘭陽溪發源地位於南湖北山，標高3536公尺，素來是「宜蘭的聖山」。岳明國小為20名畢業生安排一場特別的畢業挑戰，除了探訪...

校園我最棒／光華3勇士「過五力」畢業

桃園市復興區原鄉學校畢業生少但是小而美，今年11所學校7月辦3天兩夜聯合畢旅，各校還自己設計有特色的畢業闖關活動情境。三...

校園風雲榜／南女弓道社 射箭紓壓更重修養

台南女中設有全國中職唯一的弓道社，是一種追求真善美，重視修身養性的競技運動。學生表示，從學習過程中學到專心與細心，能讓心...

疫情解封游泳課恢復了 部分學校仍決定暑假再開放

隨著疫情解封，台南市部分學校的游泳課陸續恢復，以委辦方式營業的學校游泳池也走出陰霾，泳客大增。但有些學校也因為課程安排、...

會考生活英語／【保健篇】 流行性感冒

1. below [bəˋlo] adv. 在下面（國中基本1200字） 2. common [ˋkɑmən] adj. 常見的；一般的（國中基本1200字）

飲水思源探訪母親之河 岳明小學畢業禮登南湖北山創舉

蘭陽溪發源地位於南湖北山，標高3536 公尺，素來是「宜蘭的聖山」。岳明國小為20名畢業生安排一場特別畢業挑戰，探訪蘭陽...

熱門新聞

校友痛批：學生會鬥爭台大 獻媚當權者

QS最新世界大學排行 台大第66創新高

大學指考未解封 考生仍須全程戴口罩、禁家長陪考

竹市棒球隊爆性侵案 教師會聲明：外界輿論勿過度揣測

台大學生促校園轉型正義 爭議再起

成大普渡大學合作雙跨學位 109首招生就全額滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。