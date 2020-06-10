影／無人機起飛 極限村落台南左鎮國中「學生進來了」
台南市左鎮國中發展無人機課程有成，也吸引外地學生就讀，校長蔡宜興表示，一開始無人機是用「血汗」拚出來，用一個一個的計畫爭取經費購買，後來要降低購機成本，就讓學生「組裝」無人機，國發會前主委陳美伶很驚訝學生有如此能力，目前該校有69名學生，已超過三分之一非本學生，已確定考上台南一中的黃于哲就是飛手之一，他從善化跨區就讀，連會考前也天天練飛。
台南左鎮人口外流嚴重，產業發展停滯，被評估為最可能消失的鄉鎮區之一，在無師資及設備下，卻能發展高科技的無人機課程，校長蔡宜興表示，一開始是體育老師廖哲鋒的興趣，後來結合專業師資搭配，成為該校科技領域的校本課程，以社團型式指導學生，從國一新生訓練開始，挑選適合的學生加入，從小型機的簡單操控到教育機的操作，藉由操控能力的提升，發展至空拍機的攝影訓練。
已確定錄取台南一中的黃于哲是善化區來就讀，錄取台南二中的蘇翊綸是南大附小畢業，他們選擇就讀左鎮國中一開始是覺得「很好玩」，因有單車及登山課，後來又接觸無人機更是專心投入，學校成立「科技教室工作坊」，打破一堂課45分鐘限制，他們在工作坊自由玩組裝，也用電腦剪輯影片，除了周六社團課，中午休息也可以自由練飛行，兩人說最大的收獲是學會解決事情的能力，不懂就上網查絢不必事事依賴老師上課教導。
蔡宜興說，左鎮國中曾經只剩30幾位學生，在發展戶外及科技課程後，不少市區學生想轉來，但因考量交通不便才放棄，目前全校69名學生，超過三分之一是外地生，國三畢業生27人有11人是外地生，今年國一新生20人，除了左鎮國小11人，新化口埤實驗小學6人，另有3人是市區來就讀。左鎮國中畢業生楊宜芳今年台南女中畢業已考上成功大學全校不分系學士學位學程，令學校欣喜，證明偏鄉孩子也是有競爭力。
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