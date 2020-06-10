天文盛事日環食將登場 阿管處推「夏至體驗」

天文盛事日環食將於6月21日登場，交通部阿里山國家風景區管理處推出「2020阿里山夏至體驗活動」除主場在牛埔仔愛情大草原，也在台18線、鄒族部落及西北廊道沿線規畫9大觀測點及一系列活動，邀民眾共同參與。

阿管處長馬惠達表示，日環食又稱「上帝的金戒指」，嘉義地區今年剛好位於寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面高達97％以上，實屬難得，下次在台灣能見到如此大範圍的日環食，要等到近200年後的2215年，是天文愛好者不容錯過的盛事。

馬惠達說，活動主場當天將提供限量觀日眼鏡（每人限領一副）給參與民眾，並將設置「浪漫星空瓶」、「八大行星手環」DIY親子體驗活動，以及茶、咖啡、浪漫、鐵道、原民、生態等6大旅遊主題推廣，精選大阿里山地區20家特色店家展售文創商品，感受阿里山最動人的旅遊氛圍。