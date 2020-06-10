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鯨豚悲歌再起！好美里沙灘驚見死亡保育熱帶斑紋海豚

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供

海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所守望哨清晨5點多，巡查岸際人車動態時，在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡海豚，通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文，研判是熱帶斑紋海豚，屬幼年體，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。

這隻死亡海豚，測量體長約160公分、寬約50公分，體型偏瘦，詳細死亡原因待解剖研究確認，熱帶斑紋海豚又稱「斑點海豚」，主要生活在全球熱帶及溫帶海域的海豚，在台灣屬於保育類動物。

雲嘉南地區及高雄沿海，4月底至5月初，出現保育小虎鯨群聚迷航，其中11隻分別在嘉義縣及高雄海岸擱淺死亡，另有5隻受困蚵棚淺海險些擱淺，後自行游回大海，另1隻獲救照護中，短短不到10天11隻遠方嬌客魂斷台灣，保育團體質疑救援機制失靈，學者研究，鯨豚迷航原因至今成謎。

海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所人員，清晨在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡的保育類熱帶斑紋海豚，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。圖／海巡署中部分署提供

海豚 嘉義 迷航

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