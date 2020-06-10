鯨豚悲歌再起！好美里沙灘驚見死亡保育熱帶斑紋海豚

海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所守望哨清晨5點多，巡查岸際人車動態時，在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡海豚，通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文，研判是熱帶斑紋海豚，屬幼年體，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。

這隻死亡海豚，測量體長約160公分、寬約50公分，體型偏瘦，詳細死亡原因待解剖研究確認，熱帶斑紋海豚又稱「斑點海豚」，主要生活在全球熱帶及溫帶海域的海豚，在台灣屬於保育類動物。