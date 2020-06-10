聽新聞
test
0:00 / 0:00
鯨豚悲歌再起！好美里沙灘驚見死亡保育熱帶斑紋海豚
海巡署中部分署第四岸巡隊安檢所守望哨清晨5點多，巡查岸際人車動態時，在嘉義縣布袋鎮好美里灘岸，發現1隻死亡海豚，通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文，研判是熱帶斑紋海豚，屬幼年體，這是今年嘉義地區第5起鯨豚死亡案件。
這隻死亡海豚，測量體長約160公分、寬約50公分，體型偏瘦，詳細死亡原因待解剖研究確認，熱帶斑紋海豚又稱「斑點海豚」，主要生活在全球熱帶及溫帶海域的海豚，在台灣屬於保育類動物。
雲嘉南地區及高雄沿海，4月底至5月初，出現保育小虎鯨群聚迷航，其中11隻分別在嘉義縣及高雄海岸擱淺死亡，另有5隻受困蚵棚淺海險些擱淺，後自行游回大海，另1隻獲救照護中，短短不到10天11隻遠方嬌客魂斷台灣，保育團體質疑救援機制失靈，學者研究，鯨豚迷航原因至今成謎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言