台南永康3座危橋 林阳乙要求市府改善

無黨籍台南市議員林阳乙今天在議會總質詢指出，永康區有3座危橋，已有40多年歷史，其中遇雨即淹的過水橋更曾奪走6條人命，下雨橋就不見，沒下雨即出現，在地人都稱「浮水橋」，如果會車一不小心就容易掉到鹽水溪，要求市府重視。工務局表示，會再研究如何改善。

林阳乙說，架設在鹽水溪上的過水橋連接永康與新市大洲里，至今已有40多年歷史，但橋的兩側沒有架設欄杆，加上水面與橋面的距離很短，只要遇雨即淹，完全看不到橋面，另外，也發生會車時有駕駛因疏忽而衝入水裡，共奪走6條人命，救起10多人，要求設欄杆或是重做。

工務局長蘇金安表示，過水橋早期是為了農業交通不便時，才設置的路，由於做在溪內無法設欄杆，否則擔心影響排水，未來如果附近的連接道路做好，民眾就不一定要走這座橋，會再研究如何改善。

林阳乙指出，僅有7公尺半寬的新灣橋也有43年歷史，因缺乏機車道，機車族常遭汽車擦撞引發車禍。至於烏竹橋僅能通過一輛汽車，是永康區鹽行周遭6里進入永康工業區的要道，因年久失修隨時有斷橋危險。

蘇金安說，市長黃偉哲已指示烏竹橋要整合水利局改善；新灣橋寬度拓寬到15公尺工程，市府已提報生活圈道路系，能否列入改善6月底即可揭曉。