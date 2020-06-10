第一個可看到「上帝的戒指」 日環食就在雲林水林！

6月21日夏至當天，全台將可陸續觀賞到日環食奇景，由於雲林水林南端接近北回歸線，因此第一個可觀賞到日環食「初虧」（月亮第一次碰到太陽的點）的地點就在水林。雲林縣文化觀光處也同步在水林及口湖舉辦日環食天文觀測，搭配音樂表演、DIY體驗、美食攤位等活動。另外活動當天也推出3條旅遊路線讓民眾免費報名，遊覽水林在地景點風光。

雲林縣教育處國民教育輔導團執行秘書陳嘉銘表示，日環食以沙漏周期來說，沒有一定規律。上次發生在2015年，這次將發生在6月21日夏至當天。因為太陽直射北回歸線，也是地球距離太陽最近的時候，月亮則較遠，才會產生環食現象，而也因沙羅週期關係，下次看到日食的時間點推估為2070年7月11日，但僅在恆春以南才看得到。全台要再看到全景的時間點是在2215年，得再等195年後。

縣長張麗善說，此次日環食是天文界的大事，行前將邀請被譽為「當代夸父」的楊昌熾教授，於6月19、20日分別在虎尾鎮公所虎尾廰，及北港大復戲院舉辦天文專題演講，21日夏至下午16時13分至14分，歡迎民眾共同來到水林，迎接難得一見的日環食天文奇觀。

文觀處長陳璧君表示，水林鄉正位於環食帶中心線位置區，民眾除可把握這次觀賞日環食的機會，也歡迎參與活動當天在水燦林國小舉辦的市集系列活動，現場將送出100副觀景眼鏡，及100個野餐墊，活動最後還會抽出2名朝聖文旅住宿券。北港朝聖高悅酒店更趁勝推出限量30間優惠房價；北港好住民宿也祭出6人好友房優惠6000元；好住背包客棧則優惠一床位450元。