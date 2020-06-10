影／好吃！嘉義火雞肉飯4關鍵 來嘉免費送書教你品美食

嘉義市府衛生局今天舉辦「嘉遊火雞肉飯 食安我嘉最讚」新書發表會，介紹嘉義市優選30家火雞肉飯店家，還設計手繪火雞肉飯結合虛擬互動，劉里長雞肉飯負責人劉宗源也說明好吃火雞肉飯關鍵，強調火雞肉飯原鄉就是在嘉義市。

嘉義市府衛生局長張耀懋說，火雞肉飯是嘉義最具代表性美食，曾榮獲農糧署票選「台灣十大招牌飯」第1名，嘉義市有上百家雞肉飯店，各家慎選食材、新鮮堅持，對醬汁調理用心，讓「嘉義火雞肉飯」美名不脛而走。

「一定要用火雞肉！」劉宗源說，好吃雞肉飯有4關鍵，米飯要有黏性與彈性，不能過軟爛，否則淋上醬汁將失去米飯風味；醬汁分清油和甘醇醬油，各家都有獨門醬汁；用火雞肉才是嘉義在地口味，一般會切成絲或雞肉片；最後提香秘密武器是油蔥酥，多選用爆香紅蔥頭為火雞肉飯添加香氣，最後搭配1片醃黃蘿蔔片可為火雞肉飯添加口感。

張耀懋說，為讓市民及遊客安心享用美食，衛生局邀請產、學界專家組成輔導團隊，與火雞肉飯協會合作出版「嘉遊火雞肉飯 食安我嘉最讚」專書，帶讀者認識火雞肉飯歷史，傳授挑選食材及食安店鋪秘訣。書中收錄嘉義市30家特色火雞肉飯業者故事，展現嘉義小吃職人精神。