台南社大「閒閒罔哺豆」 發草根聲音說街頭故事

台南社大發行「閒閒罔哺豆」電子報，針對地方事發草根公民的聲音，也說街頭巷尾的故事。校長林朝成表示，這是個讓各行各業發聲的平台，期待市民由關心而成行動，也了解城市的趣味事，傳遞並掌握街區活動訊息，期許成為「最草根、最生活化」的電子報，6月20日上線。

台南社大表示，這次整合以關注歷史城區保存及公共政策的「公民智庫電子報」，以及以社區終身學習、環境行動為報導主軸的「台南社大學習報」自媒體，整編為公民電子報「閒閒罔哺豆」。電子報名稱是由金曲歌王謝銘佑所取，希望透過這一平台來關心和生活相關的議題、街頭故事，透過邊哺土豆邊閒聊來聊出草根的聲音、交流最真實的公民意見。

電子報單元分走入城區、在地議題、專欄評論、街頭巷尾，走入城區與在地議題由公民智庫執行長黃建龍以西班牙的歷史城區保存的經驗為切入點，審視台南保存歷史城區政策的脈絡和議題台南的，並邀請研究者藍志玟等人持續介紹國內外案例。環境議題上則連結台南社大環境行動小組、看守台灣等環團，寫下台灣、環境狀況。社大師生也規畫生活研究室專題，以未來為想像，提出都市發展的議題與探索。

「閒閒罔哺豆」也有特色人物系列專欄，如羅士哲的念歌故事、台南茶人葉東泰的台語茶詩。街頭巷尾的重點是台南觀察，從老屋、老街、文化到與台南有關的各類觀察。閒閒罔哺豆網址：

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