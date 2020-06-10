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台南市環保艦隊擴大招募中 守護海洋環境

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市環保艦隊擴大招募 守護海洋環境。記者謝進盛／翻攝
台南市環保艦隊擴大招募 守護海洋環境。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局今在將軍漁港舉辦記者會，宣導作業漁船筏加入環保艦隊，一同來落實海洋環境保護，一起化身為海洋環境守護員。

台南市環保艦隊成立至今已有300艘船筏加入，試辦資源回收獎勵兌換活動，已有2807.7公斤海廢資源回收成果。為提升海洋廢棄物清除動能，市長黃偉哲指示農業局，擴大號召漁船筏加入台南市環保艦隊。

今記者會同時邀請環保局與會，環保局說，為鼓勵本市漁船筏，加入環保艦隊行列回收海洋廢棄物，環保局特別安排於安平、四草、下山、青山、將軍、北門及蚵寮等7處漁港，提供漁民定時定點垃圾清運及資源回收兌換服務，並說明海上攜回資源回收物種類及可兌換的宣傳品種類。

農業局表示，目前加入本市環保艦隊漁船筏，大部分集中在安平漁港，為招募更多船筏加入，市府今年配合海保署強化全國環保艦隊計畫，推動環保艦隊兌換獎勵機制及評比計畫，以提高獎勵及競賽方式，鼓勵船筏加入。

有意願加入台南市環保艦隊之漁船筏，可洽農業局(漁港所)、環保局或所轄區漁會報名，加入即可獲得紅、綠色環保網袋，出海作業攜回海洋廢棄物可兌換民生用品，亦可參加競賽，就有機會獲得千元禮卷。

農業局並說明：為協助漁民出海作業所產出之廢棄物帶回岸上清運，並在安平漁港及將軍漁港設置「海洋廢棄物暫置區」，期許推廣每艘漁船筏都能加入守護海洋行列。

台南市環保艦隊擴大招募，守護海洋環境。記者謝進盛／翻攝
台南市環保艦隊擴大招募，守護海洋環境。記者謝進盛／翻攝

廢棄物 資源回收 漁民

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