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延宕1年喊卡2次 南鐵沿線住戶11日強制拆除

中央社 / 台南10日電

延宕1年，緊急喊卡2次的台南市鐵路地下化工程沿線住戶強制拆除，已敲定明天清晨執行，交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天證實這個消息，預定午後執行斷水斷電。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，明天執行的首波強制拆除，目標戶只有1戶，就是去年應執行而未執行的前鋒路鐵皮屋。

黃鳳岡表示，中工處這次的強制拆除已準備妥當，4日行文通知，今天午後先斷水斷電，明天一旦部署完成，確認屋內沒有貴重財物及無人逗留後，就直接強制拆除。

中工處最新資料顯示，南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，去年5月準備執行首波強制拆除時，全線有121戶拒拆，經過溝通，目前僅剩6戶拒拆，分別是東區4戶、北區2戶，中工處計畫今年完成強制拆除，取得用地。

台南市鐵路地下化工程沿線住戶強制拆除一波三折。中工處去年5月3日清晨首度強制拆除東區沿線前鋒路一棟位於工程施工要道、列優先拆除對象的鐵皮屋，卻因鐵皮屋下一口古井而暫緩。台南市文化資產管理處專案小組當時趕到現場會勘，決定不列冊追蹤。

文史工作者再申請提報將這座古井列為古蹟，文資處實地勘查水井內部構造和保存狀況，仍決定不列冊追蹤。中工處再敲定今年3月9日對這棟鐵皮屋斷水斷電，3月10日強制拆除，未料消息曝光後臨時喊卡，中工處決定待高雄高等行政法院宣判行政訴訟案後再執行。

台南市鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及家屬民國106年向高雄高等行政法院提出行政訴訟，原告75人，被告是內政部。全案經過13次程序準備庭、1次現場勘測及1次言詞辯論，高雄高等行政法院4月8日宣判原告之訴駁回，全案已上訴二審。

南鐵地下化工程預定113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，中工處初步預估工程完工日將延至115年；另外，台南市東區及北區交界處因挖掘出疑似台灣府城垣等遺跡，也為工程投下變數。

鐵路地下化 東區

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