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影／「時代在走，時尚感要有」雲林議員問政秀「抖音」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議員王又民（左）質詢時說，希望文觀處長陳璧君，能將時尚的視野帶入雲林文化觀光的行銷，以影音互動平台推廣雲林縣，打入時下年輕族群的世界。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員王又民（左）質詢時說，希望文觀處長陳璧君，能將時尚的視野帶入雲林文化觀光的行銷，以影音互動平台推廣雲林縣，打入時下年輕族群的世界。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣議會目前正召開第19屆第3次定期會，雲林縣議員王又民在質詢文化觀光處長陳璧君時，突然秀出自己拍的「抖音」影片，讓議會殿堂氣氛瞬間從嚴肅轉為輕鬆。王又民說，希望肩負文化觀光推廣重任的文觀處，能夠跳脫過去的行銷模式，以「IG」、「抖音」、「Youtube」等影音互動平台推廣雲林縣，打入時下年輕族群的世界。

王又民說，因為意識到網路時代的快速變化，所以開始學習怎麼拍攝「網美照」當「網紅」，最近又接觸影音平台，他又試著把照片都剪接成短影音，秀在自己的平台上與網友互動。

「時代在走，改變的態度也要有」王又民認為，不僅是地方政治人物應該多經營自己，將公共議題推播出去，政府也要有「時尚感」，跟著潮流調整作法。

王又民質詢時說，希望從時尚界，跨域到文觀處擔任處長的陳璧君，能將時尚的視野帶入雲林文化觀光的行銷，並得跳脫舊式框架，以更接地氣的作法，與年輕族群接軌，使縣政不僅只有壯老年人在關注，更應該傾聽年輕世代的聲音。

陳璧君回應，文觀處推動的「雲創點睛」計畫，除輔導文史工作者及業者的產品，代表雲林特色，近年也吸引許多青年文創家返鄉開店。而針對年輕縣民，文觀處今年8月也計畫推出「文創青創基地」，提供返鄉及在地的年輕人，從事文創產業的資訊輔導窗口，強化雲林縣的文化創造力。

文創產業

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