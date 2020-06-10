解決空間、接電不易 台南太陽能電子紙智慧站牌上線
台南市溪北地區經常面臨公車等候區受限空間條件或接電不易，難以蓋設公車亭，導致年長者等公車必須頂著大太陽、沒地方可坐。台南市交通局去年向中央爭取建置30座太陽能電子紙智慧站牌，本周都已啟用上線，今年又獲中央補助，預計再建50座站位。
去年首座太陽能電子紙智慧站牌在北門遊客中心啟用後，交通局也發現將軍區農會的苓仔寮辦公處前、佳里區子龍里的子龍廟前等處，有許多阿公阿嬤不知道公車到站時間，同時沒有設置座椅，他們只能頂著大太陽站在站牌邊等公車，不敢離開。
交通局長王銘德表示，「苓仔寮」及「子龍廟」站位受現地條件限制，雖無法蓋設公車候車亭，傳統智慧站牌也面臨接電不易困境，但可利用當地日照時間長的地理環境優勢，打造專屬的太陽能智慧站牌。有別於傳統的智慧站牌，太陽能電子紙智慧站牌直接由太陽能板供電，不必外接電源，且電子紙顯示器耗電量低，即使在無日光的狀態下，仍可維持設備運作達14天以上。
王銘德說，該站牌所需用地面積僅約0.2坪，又無供電限制，目前已完成設置30座，遍及溪北地區及國中小學校等，今年再向交通部爭取850萬元獲准、自籌150萬元經費，建置50座站牌。
公共運輸處長吳俁之指出，此次上線啟用包括北門區「井仔腳」、將軍區「苓子寮（雙向）、竹子腳」、佳里區「佳里興路口、子龍廟」、麻豆區「新生南路口、文昌（雙向）」、鹽水區「護庇宮」、新營區「民生新南里（雙向）、中山路」、東山區「東山國小」、白河區「竹門國小、白河魚市場」、楠西區「曾文管理局」、左鎮區「左鎮國中」、新市區「新市國小」、新化區「新化國中」及安南區「台江國家公園管理處（雙向）」等站。
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