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阿里山居民眼疾可透過網路連線 眼科醫師遠端看診

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
林口扶輪社昨贈送遠距醫療系統，給嘉義聖馬爾定醫院。圖／聖馬爾定醫院提供
林口扶輪社昨贈送遠距醫療系統，給嘉義聖馬爾定醫院。圖／聖馬爾定醫院提供

天主教聖馬爾定醫院在阿里山鄉設有24小時看診醫療站，主要為家醫科醫師值班，若遇眼疾看診無法及時處理。林口扶輪社長陳明正等人昨天與友信醫療集團聯手捐贈「立可達遠端親臨醫療系統」與「眼科檢查設備組」，期盼透過科技縮短城鄉就醫距離。

聖馬爾定醫院眼科醫師郭淑貞表示，從阿里山下山就醫路程遙遠，患者可先至24小時醫療站，由醫療站醫護人員操作遠端看診儀器，即時跟山下本院連線會診，讓次專科醫師能立即做最妥善診斷。

嘉義聖馬爾定醫院日前透過嘉義縣衛生局前局長祝年豐引線，及扶輪社各社社長、社友們大力支持贊助，為阿里山偏鄉募集「立可達遠端親臨醫療系統」及友信醫療集團提供「眼科檢查設備組」，包含驗光機、眼底鏡、眼壓機、裂隙燈…等，讓病患就醫過程中能得到更完善診治。

聖馬爾定醫院社區醫療部主任陳汶均表示，本次受贈醫療設備將設置在阿里山醫療站及聖馬爾定醫院，讓本院醫療資源能立即連線提供，透過高科技醫療設備進行遠距親臨會診，及現場操作次專科檢查，達到分級醫療、初步篩檢、遠端指導操作，能免去偏鄉地區患者舟車勞頓之苦。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，感謝扶輪社友愛心，讓偏鄉患者能獲得即時專業醫療看診服務、緩解眼疾，繼續見證人生旅途的光明。

阿里山居民現可透過遠距醫療系統醫治眼疾。圖／聖馬爾定醫院提供
阿里山居民現可透過遠距醫療系統醫治眼疾。圖／聖馬爾定醫院提供
林口扶輪社昨贈送遠距醫療系統，給嘉義聖馬爾定醫院。圖／聖馬爾定醫院提供
林口扶輪社昨贈送遠距醫療系統，給嘉義聖馬爾定醫院。圖／聖馬爾定醫院提供

阿里山 患者 偏鄉

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