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台南愛文芒果上市 疫情影響「台灣下單日本取貨」夯

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農糧署南區分署長姚志旺（左）拜訪南化果樹產銷班第75班班長呂建，了解分級包裝產銷履歷及芒果供應內外銷市場情況。圖／南區分署提供
農糧署南區分署長姚志旺（左）拜訪南化果樹產銷班第75班班長呂建，了解分級包裝產銷履歷及芒果供應內外銷市場情況。圖／南區分署提供

令人期待的台南愛文芒果進入採收期，農糧署南區分署長姚志旺前往台南芒果產區關心今年芒果產銷情形，姚志旺表示，今年台南的芒果產量較往年減少約1成，但芒果品質與往年相比毫不遜色，香氣夠、甜度高、色澤鮮豔，農糧署及台南市政府已積極輔導開拓外銷訂單及國內行銷活動。

台南主要兩大愛文芒果產地，南化區農會6月1日芒果共同運銷已開市，玉井區農會要到6月20日才開市，農會總幹事莊文洲表示，玉井市場性質不一樣，目前還不是產量高鋒，零星採收農民會到玉井果菜市場交易，玉井愛文芒果上市高峰是7月初，且只維持兩周，6月20日數量開始大出，簽約農民才會送到農會。

今年受到疫情影響，往年不少日本觀光客甚至香港和東南亞遊客會專程來到玉井吃芒果冰及採購，今年都無法到來，因此「台灣下單日本取貨」訂單很夯，莊文洲說，去年日本取貨訂單就有一千多件，今年預期會增加，維持一箱2800元；另今年增加台灣下單香港取貨，一箱是1000元，以及大陸沿海城市也可取貨，都可上玉井區農會網站填單訂購；另南瀛農產國際行銷公司今年也有台灣下單日本取貨及香港取貨服務。

農糧署南區分署長姚志旺表示，台南芒果種植面積為全台之冠，普遍栽植於山坡地，排水良好日照充足，孕育台南芒果獨特風味。政府為確保消費者吃得美味也吃的安心，積極輔導農民栽培管理及加強對農藥肥料的管控施用，愛文芒果是外銷的主打水果，國內銷量也很大，現在正是芒果的產季，大家可多多選購貼有追溯條碼的產品。

南化果樹產銷班第75班長呂建明，15年前為了照顧雙親，返鄉與家人管理1.5公頃的愛文芒果園，近年擔任產銷班班長，積極投入產銷履歷相關技術，更體會到安全農業才是實現生產高品質目標，輔導更多班員取得產銷履歷驗證。

農糧署南區分署長姚志旺（左）拜訪南化果樹產銷班第75班班長呂建，了解分級包裝產銷履歷及芒果供應內外銷市場情況。圖／南區分署提供
農糧署南區分署長姚志旺（左）拜訪南化果樹產銷班第75班班長呂建，了解分級包裝產銷履歷及芒果供應內外銷市場情況。圖／南區分署提供

芒果 日本 農民

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