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嘉義縣海之夏規畫報翁章梁名字享優惠 議員批馬屁文化

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
東石鄉漁人碼頭「海之夏」活動7月18日開幕，文化觀光局委託公關顧問公司活動企畫，結合在地商家舉辦「期間限定消費優惠」，要客人報上「縣長翁章梁」名字享優惠；議員林緗亭臉書批說「好一個官場馬屁文化！」記者魯永明／翻攝
東石鄉漁人碼頭「海之夏」活動7月18日開幕，文化觀光局委託公關顧問公司活動企畫，結合在地商家舉辦「期間限定消費優惠」，要客人報上「縣長翁章梁」名字享優惠；議員林緗亭臉書批說「好一個官場馬屁文化！」記者魯永明／翻攝

疫情緩大解封，嘉義縣政府將恢復每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的「海之夏」活動，預定7月18日開幕，文化觀光局委託公關顧問公司活動企畫，其中結合在地商家舉辦「期間限定消費優惠」，要客人報上「縣長翁章梁」名字，才能享優惠；議員林緗亭臉書批說「好一個官場馬屁文化！真是傻眼貓咪！」

林緗亭說，「嘉義縣一年一度的大型活動，東石海之夏即將登場！正在期待今年規畫什麼精彩可期的活動演出，無意間看到了這個無腦小活動，真是陷翁章梁縣長於不義。

活動的舉辦不外乎是在地景點美食文物推廣行銷，把人帶來嘉義，認識嘉義，認識翁章梁縣長怎麼會是活動重點？以為是在選舉幫縣長打知名度嗎？真是莫名奇妙又荒唐的優惠活動！喊出我愛嘉義我愛東石，優惠不是更好！」翁縣長的高知名度，不需再透過活動置入，嘉義的美好需要讓更多人看到。

文化觀光局長許有仁說，期間限定消費優惠，報上縣翁章梁名字，只是活動的一個「哏」，不是拍馬屁，活動企畫向縣長報告，既然議員認為不妥，已報告縣長，改為報上「嘉義好好玩！」

從前縣長陳明文開始的海之夏祭連辦13年，去年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編活動預算，去年翁章梁上任延續籌400萬元，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦，今年也相同規模。

疫情緩大解封，嘉義縣政府將恢復每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的「海之夏」活動，預定7月18日開幕，圖為漁人碼頭空拍情景。圖／取自東石漁人碼頭臉書
疫情緩大解封，嘉義縣政府將恢復每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的「海之夏」活動，預定7月18日開幕，圖為漁人碼頭空拍情景。圖／取自東石漁人碼頭臉書

嘉義 翁章梁 漁人碼頭

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