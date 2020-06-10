嘉義縣海之夏規畫報翁章梁名字享優惠 議員批馬屁文化
疫情緩大解封，嘉義縣政府將恢復每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦的「海之夏」活動，預定7月18日開幕，文化觀光局委託公關顧問公司活動企畫，其中結合在地商家舉辦「期間限定消費優惠」，要客人報上「縣長翁章梁」名字，才能享優惠；議員林緗亭臉書批說「好一個官場馬屁文化！真是傻眼貓咪！」
林緗亭說，「嘉義縣一年一度的大型活動，東石海之夏即將登場！正在期待今年規畫什麼精彩可期的活動演出，無意間看到了這個無腦小活動，真是陷翁章梁縣長於不義。
活動的舉辦不外乎是在地景點美食文物推廣行銷，把人帶來嘉義，認識嘉義，認識翁章梁縣長怎麼會是活動重點？以為是在選舉幫縣長打知名度嗎？真是莫名奇妙又荒唐的優惠活動！喊出我愛嘉義我愛東石，優惠不是更好！」翁縣長的高知名度，不需再透過活動置入，嘉義的美好需要讓更多人看到。
文化觀光局長許有仁說，期間限定消費優惠，報上縣翁章梁名字，只是活動的一個「哏」，不是拍馬屁，活動企畫向縣長報告，既然議員認為不妥，已報告縣長，改為報上「嘉義好好玩！」
從前縣長陳明文開始的海之夏祭連辦13年，去年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編活動預算，去年翁章梁上任延續籌400萬元，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦，今年也相同規模。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言