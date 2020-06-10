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阿勃勒花季黃金水影美景夢幻 嘉縣治濕地生態園區吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
朴子溪流域荷苞嶼大排的生態園區，成排阿勃勒綻放，倒映湖中，呈現「黃金水影」夢幻美景吸睛。圖／取自張根穆臉書
朴子溪流域荷苞嶼大排的生態園區，成排阿勃勒綻放，倒映湖中，呈現「黃金水影」夢幻美景吸睛。圖／取自張根穆臉書

目前是嘉義縣景觀樹阿勃勒花季，金黃色花朵隨風吹拂，落英繽紛如下「黃金雨」，位在 縣治區焚化爐旁、朴子溪流域荷苞嶼大排的生態園區，成排阿勃勒綻放，倒映湖中，呈現「黃金水影」夢幻美景吸睛，環保局管理的荷苞嶼生態園區，是嘉義最美濕地，兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施。

環保局長張根穆將荷苞嶼生態園區美景照片，貼臉書分享，網友紛紛按讚，張根穆歡迎民眾前來環保生態之旅，賞花、拍照休閒，生態園區可說是焚化爐旁私秘景點，園區用生態工法，有水生植物淨化荷包嶼大排生活雜排水，淨化後出流水回收再利用。

荷苞嶼百年前原為大水池，後來種出高品質甘蔗，與阿里山檜木、布袋鹽並稱早期嘉義三大特產，後來變身兼具有水質淨化及景觀功能人工濕地，還有各種水生植物，濕地池中多種魚類，成為最佳生態教室。

荷苞嶼生態園區位在縣治西南側、焚化爐旁，面積2.76公頃，濕地除原有淨化水質及生態功能外，擁有水生植物、動物及鳥類等豐富的生態資源，具備生態教育功能，提供民眾親近自然生態與休閒活動的場所，日出、夕陽迎合水面波漾更具美感，是嘉義地區打卡的好地點。

環保局管理的荷苞嶼生態園區，是嘉義最美濕地，兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施。圖／取自張根穆臉書
環保局管理的荷苞嶼生態園區，是嘉義最美濕地，兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施。圖／取自張根穆臉書
環保局管理的荷苞嶼生態園區，是嘉義最美濕地，兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施。圖／取自張根穆臉書
環保局管理的荷苞嶼生態園區，是嘉義最美濕地，兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施。圖／取自張根穆臉書

生態園區 人工濕地 嘉義

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