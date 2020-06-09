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游泳課解封 台南學校陸續恢復

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南報導
疫情解封，學校陸續恢復游泳課，但台南部分學校將等到暑假再開放。記者鄭惠仁／攝影
疫情解封，學校陸續恢復游泳課，但台南部分學校將等到暑假再開放。記者鄭惠仁／攝影

隨著疫情解封，台南市部分學校的游泳課陸續恢復，以委辦方式營業的學校游泳池也走出陰霾，泳客大增。但有些學校也因為課程安排、請不到救生員等原因，要等到暑假才開放。

台南高中職以下學校的游泳課都排在3月以後，今年受新冠肺炎疫情影響，學校所有的游泳課都取消，改為球類、田徑等運動。游泳池只供游泳隊訓練用，但隨著天氣轉趨炎熱，以及疫情舒緩，家長及學生要求游泳池開放的聲音愈來愈大。

部分學校因課程安排及請不到救生員 要到暑假才開放

因中央疫情指揮中心指揮官陳時中在5月底宣布6月7日解封，6月起台南部分學校的游泳池陸續開放，恢復游泳課，但有的學校考量到離學期結束僅有幾個禮拜，即使恢復上課，有的班級也會沒上到，基於公平原則，決定暑假再開放。

有的學校考量到一時請不到救生員，也決定暑假時再開放。有學校因在期末安排班際球類競賽，決定在暑假課輔期間再安排游泳課程。

德光高中的游泳池是採委辦經營，6月1日起已恢復游泳課；喜樹國小也從6月起恢復游泳課，校長黃懷慧說，最高興的是小朋友，但5月的水上運動會取消，只好等明年再舉辦。

最難捱日子已過 委辦經營泳客回溫

崇明國中游泳池採委辦方式，游泳池執行長洪義雄表示，疫情嚴重時，每天泳客10多人，甚至個位數，6月6、7日已回溫，人數有上百人。德光高中游泳池執行長陳銘嘉說，6月起來游泳及做SPA的人數也明顯增加，最難捱的日子已過了，但也準備要申請紓困，金額雖不多，但不無小補。台南一中表示，明天開防疫小組會議，將決定是否恢復游泳課。

疫情 新冠肺炎 南一中

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