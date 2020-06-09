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搶救湯德章故居 1600萬元購屋款募資達標

中央社 / 台南9日電
228受難者湯德章故居位於台南中西區友愛街巷內，民間團體發起募資保留。 圖／聯合報系資料照片
228受難者湯德章故居位於台南中西區友愛街巷內，民間團體發起募資保留。 圖／聯合報系資料照片

台南市民間團體發起搶救二二八烈士湯德章故居集資計畫，今天晚上募得購屋所需的新台幣1600萬元，接下來盼能達到2000萬元的最終目標，完成設置紀念館的推動與規劃。

位於台南市中西區的二二八事件受難者湯德章故居易主傳將被拆，台南市文化資產保護協會、莉莉水果文化會館等民間團體組成搶救湯德章故居團隊，與新屋主積極溝通，在不損及屋主權益情況下，發起集資計劃、購買故居，號召全民守護歷史記憶。

搶救團隊上月11日起正式對外募款，並需在這個月11日前籌得購屋款1600萬元，也在網站即時公布募得的金額。經過近1個月的宣傳、努力，今天晚上9時許終於順利越過1600萬元門檻。

台南市文化資產保護協會理事黃建龍表示，現在已至少確定可以獲得房屋的所有權，避免被拆。募款活動將按計畫持續到11日，團隊將成立信託基金，購屋所剩的其他款項也將全部投入後續推動。初步計畫是會發動志工整理房屋，並安排相關文物展，也會邀請捐款人前往參觀。

黃建龍表示，由於捐款人數超過6000人，將採分批參觀方式，由志工帶領導覽，讓他們看看自己所買下的這間房子。至於紀念館的設置，要視7月召開的文化資產審議會議是否賦予文資身分，並請市政府協助進行後續計畫。

出生於公元1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾前往日本求學讀法律，通過日本高等文官司法人員考試，回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面維持地方秩序卻遭逮捕，同年3月13日被公開槍決。

湯德章故居是2層樓建築，副總統賴清德任台南市長時，2015年3月主持「湯德章故居」掛牌儀式，但今年4月湯德章故居再易主傳將拆除，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依文資法規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

文化資產 日本 紀念館

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